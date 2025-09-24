Marc Aloy confirma que hi haurà novetats sobre el Nou Congost en dues o tres setmanes

La rebuda institucional que l'Ajuntament de la ciutat ha fet al Baxi Manresa amb motiu de la Lliga Catalana ha deixat un titular. L'alcalde, Marc Aloy, ha confirmat el què el passat dilluns ja va deixar anar el president del Bàsquet Manresa Josep Maria Herms. "En dues o tres setmanes hi haurà novetats sobre el pavelló", ha dit enmig d'un discurs més ampli en què posava en valor la importància que té per a una ciutat com Manresa tenir un equip que exporta el seu nom a Catalunya, Espanya i Europa, i repassava els èxits de l'entitat i ha reiterat el compromís del consistori amb el club. Anjo Valentí, regidor d'Esports, ha seguit la mateixa línia i també ha reiterat tant la importància que té un equip com el Baxi Manresa per a la capital del Bages, com el suport que l'Ajuntament ha donat i seguirà donant a l'entitat.
Aloy també ha volgut recordar els èxits d'altres entitats manresanes que ja van ser rebudes al final de la temporada passada com el Club Atlètic Manresa, el Manresa Club Bàsquet Femení i el Club Natació Manresa. I ha tingut temps per repassar la conversa que va tenir amb el seu homòleg de Badalona Xavier Garcia Albiol. Una conversa que va començar amb la convicció d'Albiol que el Joventut aixecaria el títol i va acabar amb les felicitacions del badaloní al manresà.
Per part del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, Dani Pérez i Diego Ocampo han pres la paraula amb el final conductor del treball com a base d'èxit. Amb paraules diferents, tots han conclòs que el títol de la Lliga Catalana davant de rivals de tanta entitat no seria possible sense l'esforç diari de tots els jugadors i tècnics de l'equip. "Prometem seguir treballant davant una temporada que serà complicada", ha expressat Pérez. "Tenim un repte difícil però treballant el tirarem endavant", ha continuat Ocampo. Abans Herms, ja havia dit que "més que parlar de miracles, el què hi ha és l'esforç i la il·lusió de molta gent".
L'acte ha acabat amb l'entrega de la reproducció de la farola al club i del llibre Sota un cel acollidor, la Manresa Ignasiana a tota la plantilla i staff tècnic. Un dels motius que l'elecció d'aquesta publicació és que està escrita en català, castellà i anglès.