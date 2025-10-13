La visita del Hapoel Jerusalem al Congost paralitzarà l'activitat esportiva de Manresa

La disputa del partit d'Eurocup entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, declarat d'alt risc per la Comissió Antiviolència, provocarà una paralització total de l'activitat esportiva a la zona del Congost aquest dimecres. De fet, la previsió és que l'únic acte esportiu que s'hi celebri sigui la disputa del propi partit de bàsquet. L'Ajuntament ha instat els clubs que tenen la seu al Congost a suspendre entrenaments i partits davant el fort dispositiu policial i les mobilitzacions previstes per la tarda, mentre encara s'estan tancant els detalls de seguretat amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i altres cossos de seguretat.
Mobilitzacions i dispositiu especial
Segons han confirmat a NacióManresa diversos directius de clubs que desenvolupen la seva activitat a la zona esportiva del Congost, l'Ajuntament de Manresa els ha instat a aturar tota activitat prevista per dimecres. La mesura respon a motius estrictament de seguretat, arran de la convocatòria de mobilitzacions populars contra el partit d'Eurocup entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, previst per a les 9 del vespre al Nou Congost, en protesta pel genocidi d'Israel a Gaza.
La concentració de protesta, convocada pels col·lectius Boicot ICL i Zona Roja, està prevista a partir de les 4 de la tarda i, segons van anunciar els mateixos organitzadors, la mobilització serà "pacífica", però el seu objectiu és "impedir la disputa del partit". La Comissió Antiviolència ha classificat l'enfrontament com a partit d'alt risc, i per aquest motiu s'ha decidit que es jugui a porta tancada, sense públic.
Una zona amb alta concentració esportiva
La mesura afecta un espai d'alta intensitat esportiva: a la zona del Congost hi tenen la seva seu habitual clubs de bàsquet, futbol, atletisme, beisbol, rugby i gimnàstica artística, entre d'altres, a banda de molts esportistes a títol individual. Les instal·lacions, especialment utilitzades per esportistes de base, veuran alterada tota la seva activitat per garantir la seguretat davant d'una tarda que es preveu agitada.
El Nou Congost, situat en un entorn obert, només és accessible per trànsit rodat des de la carretera de Sant Joan i el camí Vell de Rajadell, però els vianants tenen moltes alternatives, fet que obliga a desplegar un dispositiu policial extens per controlar els accessos a peu i en vehicle. Fonts municipals consultades pel diari no han confirmat oficialment la suspensió d'activitats, però han reconegut que aquest dilluns s'han programat diverses reunions amb els cossos de seguretat per definir l'abast del dispositiu i coordinar l'operativa de seguretat.
Reacció ciutadana i context de tensió
El partit arriba en un moment de creixent tensió social a la ciutat. Diversos col·lectius i entitats han expressat el seu rebuig a la presència de l'equip israelià, coincidint amb el genocidi a Gaza i la crida internacional a boicotejar esdeveniments esportius amb equips d'Israel. Aquest dilluns, Manresa en Comú distribuirà gratuïtament banderes de Palestina a la plaça Neus Català .
Els cossos de seguretat, segons fonts properes a l'organització, bunqueritzaran el Congost per assegurar l'arribada de la delegació del Hapoel Jerusalem i la celebració del partit. Tot i això, el risc de tensió és alt, sobretot després que la convocatòria hagi agafat abast nacional, i l'impacte sobre la vida esportiva local serà inevitable: Manresa viurà un dimecres excepcional, amb el Congost completament blindat i en silenci esportiu.