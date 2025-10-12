Manresa en Comú regalarà banderes de Palestina en rebuig al partit contra el Hapoel Jerusalem

Manresa en Comú fa una crida a la ciutadania a omplir els balcons de la ciutat amb banderes de Palestina, coincidint amb l'arribada del Hapoel Jerusalem per enfrontar-se al Baxi Manresa el proper dimecres. L'acció es durà a terme aquest dilluns 13 d'octubre, amb un repartiment gratuït de banderes en una paradeta a la plaça Neus Català entre les 4 i les 8 de la tarda, per denunciar la situació a Gaza i expressar solidaritat amb el poble palestí.
Una acció simbòlica coincidint amb la visita de l'Hapoel Jerusalem
Segons el comunicat difós per l'organització, la iniciativa s'emmarca en un context en què, "mentre continua la massacre a Gaza, milers de persones arreu del món alcen la veu per dir prou". En aquest sentit, des de Manresa en Comú consideren que l'esport no pot ser un aparador del genocidi ni un espai de normalització de la barbàrie, i apel·len a la responsabilitat col·lectiva de la ciutadania per visibilitzar el seu rebuig.
La coincidència amb el partit que l'Hapoel Jerusalem ha de disputar aquesta setmana a Manresa ha servit de catalitzador per a la convocatòria, que pretén convertir els balcons de la ciutat en un gest col·lectiu de denúncia i solidaritat. Cal tenir en compte que el mateix dia 15 d'octubre, Boicot ICL i Zona Roja han convocat una concentració a les 4 de la tarda davant del Nou Congost, cinc hores abans de l'inici del partit de l'Eurocup, per intentar evitar que es disputi.
"No es pot jugar a bàsquet mentre hi ha genocidi"
Amb el lema Omplim els balcons de solidaritat amb Palestina, la convocatòria demana a la població que pengi banderes als balcons i finestres de la ciutat com a mostra de suport a Palestina i de rebuig a la guerra. El missatge és clar: "No es pot jugar a bàsquet mentre hi ha genocidi".
El repartiment de banderes -gratuïtes fins a esgotar existències- es farà a la plaça Neus Català de Manresa, aquest dilluns de 4 a 8 de la tarda, i vol ser, segons l'organització, un espai per "omplir Manresa d'esperança, dignitat i resistència".
Una iniciativa amb rerefons social i polític
Manresa en Comú, impulsora de l'acció, defensa que la iniciativa vol transcendir l'àmbit esportiu i convertir-se en un gest de compromís humanitari i polític davant la situació que viu la població palestina. La crida, segons fonts del col·lectiu, s'adreça "a tota la ciutadania, entitats i veïns que vulguin expressar el seu suport al poble palestí i el seu rebuig a qualsevol forma de violència o ocupació".
L'entitat espera que la resposta ciutadana sigui àmplia i que la ciutat mostri, també des dels balcons, una imatge d'unitat i de compromís amb els drets humans.