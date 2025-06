Així van trobar el cos de l'excursionista desaparegut al Rulhe: a la vista i entre roques, sense neu

El cos localitzat diumenge passat al vessant nord del pic Rulhe, als Pirineus francesos, va ser trobat per un grup d'excursionistes catalans durant el descens d'aquesta muntanya de 2.783 metres. Segons informa La Vanguardia, el cadàver era completament visible, sense neu a sobre, estirat entre roques a uns 2.680 metres d'altitud, amb la roba malmesa i sense portar grampons. Els excursionistes formaven part del Club Alpí Palamós i Sant Joan, i havien coincidit la nit anterior al refugi de Rulhe amb familiars de Txell Fusté, desapareguda el desembre passat juntament amb Esteve Carbonell. L'autòpsia determinarà en les pròximes hores si es tracta, efectivament, de Carbonell, com apunten tots els detalls.

Una troballa casual en el descens

El grup, format per set persones, va començar el descens pel vessant nord, seguint la ruta habitual d'ascensió recomanada pel guarda del refugi. Al voltant de 2/4 d'1 del migdia, en plena cresta i en un tram rocallós, van albirar un objecte de color blau més avall, que inicialment van pensar que era un casc. En acostar-s'hi, van comprovar amb impacte que es tractava del cos d'una persona, estirat de costat, amb una motxilla a l'esquena, un casc blau penjant i guants colgats. La roba era fosca i estava estripada, i el cos no portava grampons. El cadàver es trobava en una zona seca, sense neu ni indicis d'allaus recents.

El grup va alertar immediatament els serveis d'emergències i va facilitar la geolocalització a la Gendarmeria francesa, abans de continuar el descens per evitar el mal temps anunciat. Cap a 1/4 de 3, ja a l'aparcament, va començar a ploure, fet que va reforçar la decisió de no esperar a peu de muntanya l'arribada de les autoritats.

Coincidència amb la família al refugi

La troballa es va produir l'endemà d'una nit compartida al refugi amb la germana i el cunyat de Txell Fusté, la dona manresana desapareguda el 7 de desembre juntament amb Esteve Carbonell. La família s'havia desplaçat al lloc amb la intenció de reprendre la recerca per compte propi, aprofitant la retirada de la neu acumulada durant l'hivern.

Tot i que la germana de Fusté va preguntar si el cos portava una jaqueta vermella -que coincidiria amb la descripció de Txell-, els excursionistes van confirmar que la peça era negra i amb caputxa. Aquest detall, sumat al fet que el cos portava barba, fa pensar que molt probablement es tracta de Carbonell, tot i que encara no hi ha confirmació oficial. Es preveu que l'autòpsia es faci aquesta mateixa setmana a Toulouse.

Un cadàver sol, en un lloc ja inspeccionat

Segons fonts de la Gendarmeria francesa recollides per diversos mitjans, el punt exacte on es va trobar el cos ja havia estat inspeccionat durant l'hivern, però aleshores estava completament cobert per neu i gel. Això fa pensar que la víctima podria haver estat atrapada en aquell punt sense possibilitat de demanar ajuda, però visible un cop ha començat el desglaç.

Com va informar NacióManresa, el fet que no hi hagi rastre de Txell Fusté en la mateixa zona fa pensar que la parella es va separar durant el temporal. Els serveis francesos han afirmat que no reprendran la recerca de Fusté fins tenir els resultats forenses del cos localitzat, però admeten que treballen amb diverses hipòtesis.

Mig any desapareguts al vessant nord del Rulhe

Carbonell i Fusté, de 46 i 52 anys, van desaparèixer el 7 de desembre de l'any passat mentre feien el cim del Rulhe, al departament francès de l'Arieja. Aquell dia, una forta bufarada de torb va colpejar la zona, amb neu, fred i escassa visibilitat. El seu últim contacte amb la família va ser cap a les 11 del matí. A partir de llavors, no se'n va saber res més.

Dies després, es va trobar la furgoneta de la parella al Pla de Peyres, amb un cadell a dins. Els operatius oficials van durar només unes jornades a causa del mal temps, i van ser voluntaris -molts d'ells bombers i guies fora de servei- els qui van reprendre la recerca en condicions molt adverses.

Ara, gairebé sis mesos després, la troballa d'aquest diumenge dona una nova esperança a les famílies i podria ser clau per entendre què va passar en aquell ascens fatal. Els pròxims dies seran decisius per confirmar-ne la identitat i, potser, obrir una nova etapa en la recerca de Txell Fusté.