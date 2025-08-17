17 de agost de 2025

El fum dels incendis peninsulars evita que Manresa torni a superar els 40ºC

Tot i les prediccions de temperatures ràcord, les màximes han baixat entre un i dos graus a tots els observatoris

Publicat el 17 d’agost de 2025 a les 21:11

El que havia de ser el dia més calorós d'aquest mes d'agost ha acabat marcant unes temperatures màximes d'entre un i dos graus inferiors a les de dissabte. I no és que els meteoròlegs s'hagin equivocat en les seves prediccions, sinó que des de primera hora del matí s'ha pogut observar al cel del país una calitja provocada pels importants incendis de la península, que ha actuat com a filtre dels rajos solars.

Així, Manresa, que dissabte havia tingut una temperatura màxima de 40,1ºC, aquest diumenge ha baixat el termòmetre fins als 37,9ºC, segons l'AEMET. La resta d'estacions meteorològiques del Bages i el Moianès han actuat de la mateixa manera, assenyalant màximes inferiors a les que hi havia previstes. Artés ha registrat 38,1ºC; Balsareny, 37,9ºC; Sant Salvador de Guardiola, 37,4ºC; Cardona, 36,8ºC; Castellnou de Bages, 36,7ºC; Moià, 34ºC, i Monistrol de Montserrat, 33,7ºC.

