Tall de trànsit al carrer de la Dama, del 7 a l'11 de juliol

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, des del proper dilluns 7 fins al divendres 11 de juliol, el trànsit de vehicles al carrer de la Dama, entre el carrer Joc de la Pilota i el carrer Llussà, estarà tallat de 9 del matí a 7 de la tarda. Aquesta mesura es deu a la instal·lació d'una plataforma elevadora al carrer de la Dama, 3.

Com a resultat d'aquesta intervenció, el carrer Llussà estarà habilitat per a la circulació en ambdós sentits, amb accés des del carrer de Puigterrà de Dalt, per permetre l'accés a guals i zones d'estacionament.