L'Ajuntament de Manresa ha informat que els dies 8, 9 i 10 de juliol es duran a terme tractaments amb herbicida dins dels terrenys de les subestacions elèctriques de Manresa i Congost. Aquests espais, situats a la carretera de Vic, 202, i al Camí de Rajadell, romandran tancats amb accés totalment restringit al públic.

Els treballs seran executats per una empresa privada en terrenys privats amb l'objectiu de controlar el creixement de les males herbes en aquestes subestacions, evitant-ne la propagació. Això és essencial per mantenir les àrees netes i assegurar que els manteniments es puguin realitzar sense inconvenients. Una neteja adequada també prevé possibles problemes com petits incendis, que podrien originar-se a causa d'espurnes.

Tot i que la intervenció es realitza en àmbits privats, l'extensió de les àrees intervingudes podria generar olors a l'entorn proper durant els treballs.