La Fundació de Santa Clara compra un local als Dolors per traslladar-hi la Plataforma dels Aliments

La Fundació del Convent de Santa Clara ha comprat un nou local al polígon dels Dolors per a traslladar-hi -i ampliar- la Plataforma d'Aliments de Manresa, traslladar-hi part de les oficines i habilitar-hi aules per fer-hi tallers, millorant la capacitat d'atendre famílies en situació de vulnerabilitat. Com va avançar NacióManresa, la Fundació ha de traslladar la Plataforma de la seva ubicació actual a la carretera de Vic ja que la finca ha passat a ser propietat de la Sareb i els ha instat a marxar. L'operació ha estat possible gràcies a la col·laboració del Banc Sabadell.
Un pas decisiu per reforçar la solidaritat
La Fundació del Convent de Santa Clara ha formalitzat l'adquisició d'un nou local situat al polígon dels Dolors, a Manresa, amb l'objectiu de continuar ampliant els seus espais i serveis. Aquesta nova ubicació permetrà traslladar-hi part de les oficines de l'entitat i, sobretot, traslladar i destinar més superfície a la Plataforma d'Aliments, un dels projectes més destacats i amb major impacte de la Fundació.
El nou espai permetrà augmentar la capacitat logística i de distribució d'aliments, així com millorar les condicions d'atenció directa a les persones i famílies que reben suport. Amb aquesta ampliació, la Fundació vol garantir una resposta més àgil i digna davant l'increment constant de la demanda d'ajuda social.
Segons la pròpia entitat, la signatura d'aquesta compra "representa un pas decisiu per continuar ajudant, acompanyant i generant oportunitats reals de transformació i esperança".
Un projecte obert a la ciutadania
L'adquisició del nou local és només el primer pas d'un projecte de gran envergadura que requerirà l'esforç i la implicació de tota la comunitat. Per això, la Fundació ha fet una crida a la ciutadania a col·laborar per fer viable el trasllat i la posada en marxa del nou espai.
L'objectiu és que aquest equipament esdevingui un autèntic centre de vida, solidaritat i servei, fidel a l'esperit que inspira la Fundació des dels seus orígens: estar sempre a prop de qui més ho necessita.
"Continuem construint, entre tots, una societat més justa i fraterna", afegeix el comunicat, remarcant el compromís de la institució amb la transformació social i amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió.
La Plataforma d'Aliments, un pilar fonamental
La Plataforma d'Aliments és un dels programes més consolidats i amb més impacte de la Fundació del Convent de Santa Clara. Nascuda com una resposta d'emergència, s'ha convertit amb els anys en un projecte estructural que ofereix suport a centenars de famílies vulnerables del Bages i de comarques veïnes.
L'ampliació d'espais al polígon dels Dolors permetrà reforçar la seva activitat i incorporar noves línies d'atenció i acompanyament, sempre amb una mirada integral que combina l'ajuda material amb la inserció social i laboral.
Aquest pas, segons la Fundació, és també una manera de "garantir la dignitat de les persones ateses" i d'oferir-los "un futur possible a través de la solidaritat i l'oportunitat".