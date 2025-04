La Sareb insta la Plataforma dels Aliments de Manresa a marxar de la carretera de Vic

La Sareb ha instat la Fundació del Convent de Santa Clara a treure el servei de la Plataforma dels Aliments de Manresa de la finca de la carretera de Vic, 162, on l'ha ofert durant més de 10 anys, després que hagi passat a ser propietat seva i no hagi volgut mantenir l'acord de cessió que tenia l'últim propietari de l'espai, una constructora manresana. El banc dolent ha posat la finca a la venda a través de la immobiliària Aliseda. Està formada per un antic edifici fabril i un solar que ocupen una superfície de 3.698 metres quadrats.

La pròpia Sareb va oferir una alternativa de compra a la Fundació en un altre espai seu de la ciutat que tenia a la venda, segons ha explicat Sor Lucía Caram a NacióManresa, "però era un lloc poc factible per a fer el trasllat perquè a sobre hi havia un edifici i no reunia els requisits tècnics per a què ens donessin el permís". En tot cas, la directora de la Fundació ha volgut aclarir que, malgrat això, la Sareb "no s'ha portat malament amb nosaltres".

A partir de rebre l'avís de la Sareb, la Fundació del Convent de Santa Clara ha començat a buscar un espai on traslladar l'activitat de la Plataforma dels Aliments de Manresa, que actualment cobreix les necessitats bàsiques de 900 famílies de la ciutat, que suposen gairebé 2.300 persones. "Teníem un lloc, però era complicat perquè sabíem que tindríem problemes amb els veïns i vàrem optar per buscar alternatives, però ens està costant moltíssim", ha admès la monja.

La Fundació del Convent de Santa Clara busca un espai de lloguer o de compra en un lloc amb facilitats de transport públic i on es pugui aparcar sense crear un enrenou. "En quinze dies o una mica més tenim reunió del Patronat, que és qui ha de decidir-ho tot", ha explicat. Sobre la possible ubicació a l'avinguda dels Dolors, que ha transcendit a la premsa, Caram ha explicat que "és una de les possibilitats amb que treballem".