Èxit del Gastrorecup a Manresa: 80 comensals i 1.600 euros per la Fundació del Convent de Santa Clara

El segon sopar Gastrorecup de Manresa ha omplert la sala gòtica del Convent de Santa Clara amb 80 persones que han pogut degustar un menú elaborat amb productes reaprofitats. La iniciativa, impulsada per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, ha recaptat 1.600 euros per a la Fundació del Convent de Santa Clara, en suport al Banc d'Aliments i al Gran Recapte.
Un sopar per alimentar consciències
El Gastrorecup de Manresa ha tornat a demostrar que la gastronomia pot ser una poderosa eina de transformació social. Aquest dijous al vespre, la sala gòtica del Convent de Santa Clara s'ha omplert amb 80 comensals que han gaudit d'una experiència culinària basada en el reaprofitament alimentari i la solidaritat.
Els participants han pogut menjar plats com una crema de coliflor i porro, un carpacció de cap de llom amb escarola manresana, garró amb mongeta tendra i un pastís de pastanaga, tots ells elaborats amb productes en perfecte estat però descartats del circuit comercial.
Cuina sostenible i compromís social
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i Sor Lucía Caram, representant de la Fundació del Convent de Santa Clara - Banc d'Aliments, entitat beneficiària de la recaptació. El sopar ha aconseguit reunir 1.600 euros, que es destinaran a donar suport al Gran Recapte, previst per als dies 7 i 8 de novembre.
Tots tres han coincidit a destacar el valor del Gastrorecup com a projecte de conscienciació col·lectiva davant del malbaratament alimentari i com a exemple d'acció comunitària amb impacte local.
L'únic sopar col·lectiu i solidari del país
Organitzat per la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, el sopar forma part de la desena edició del Gastrorecup, una iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Enguany, 70 restaurants d'arreu del país hi han participat, però Manresa ha estat l'única ciutat on el sopar s'ha cuinat col·lectivament per diversos restauradors de la comarca. Al migdia, també la Joviat ha ofert un dinar dins la mateixa campanya.
Entre els establiments implicats hi ha El Cau de l'Ateneu, Ígnia, Laida, de Manresa, La Sardana i La Xicra d'Artés, Cal Patoi de Navarcles, Mas de la Sala de Sallent i el Quim de l'Obradora. Tots comparteixen la filosofia Slow Food de treballar amb producte local, de temporada i de proximitat, posant en valor la biodiversitat alimentària del territori.
Una experiència amb propòsit
Amb aquesta segona edició a Manresa, el Gastrorecup ha consolidat el seu missatge: cap aliment no hauria d'acabar a les escombraries mentre hi hagi persones que passen gana. L'esdeveniment ha combinat creativitat gastronòmica, sostenibilitat i solidaritat, oferint als assistents molt més que un sopar: una reflexió sobre el valor dels aliments i la responsabilitat compartida davant el malbaratament.
El Convent de Santa Clara s'ha convertit, així, en un espai de trobada on cuina, consciència i comunitat han anat de la mà, reforçant la idea que alimentar-se bé també pot ser un acte de justícia social i ambiental.