N'Gai n'Gai s'acomiada dels escenaris i farà parada a Manresa amb «El Darrer Combat»

Després de més de quaranta anys sobre els escenaris, n'Gai n'Gai, una de les bandes pioneres del rock en català, s'acomiada amb la gira El Darrer Combat, que arribarà a la Sala Voilà de Manresa aquest divendres 7 de novembre. El concert formarà part d'una minigira que posa punt final -i homenatge- a una trajectòria llegendària dins la música catalana.
Quatre dècades de trajectòria i un llegat inesborrable
Amb un estil propi i una energia inconfusible, n'Gai n'Gai va ser un dels grups que, als anys vuitanta, van contribuir a obrir camí al rock en català. Fundats el 1982, els seus membres van ser part activa d'una generació que va consolidar una escena musical que avui és patrimoni de diverses generacions d'oients.
Les seves cançons, amb lletres carregades de vida, ironia i esperit crític, formen part de la memòria col·lectiva d'una època marcada per la creativitat i el compromís. Des d'aleshores, n'Gai n'Gai ha mantingut una fidel connexió amb el seu públic, que continua seguint-los dècades després dels seus primers èxits.
El Darrer Combat: una celebració de 43 anys de música
La gira de comiat coincideix amb la publicació del disc recopilatori 43 anys i un dia, un treball que reuneix 19 grans èxits remasteritzats i una cançó inèdita que dóna nom al disc. El títol és tota una declaració d'intencions: quaranta-tres anys de trajectòria (1982–2025) i "un dia" que s'allarga simbòlicament per sempre, com si el grup fos eternament presoner de la seva passió per la música.
L'actuació a Manresa vol ser, més que un comiat, una festa de retrobament entre el grup i els seus seguidors. Serà una oportunitat per reviure himnes generacionals i compartir l'emoció d'un final que és també una celebració de la seva història.
La Sala Voilà, escenari d'una nit especial
La Sala Voilà de Manresa, consolidada com un dels principals espais de música en directe de la Catalunya Central, acollirà aquest concert històric que promet emocions fortes. Amb una trajectòria marcada per l'acollida d'artistes de referència, la sala esdevindrà l'escenari perfecte per posar punt final -o potser punt i seguit- a la història d'un grup que ha deixat una empremta inesborrable en la cultura musical catalana.