La Sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges d'Artés acollirà el dissabte 8 de novembre a les 8 del vespre el recital conjunt de Meritxell Neddermann i Joan Miquel Oliver, una proposta musical excepcional que només es podrà veure en cinc escenaris de Catalunya. El concert forma part del cicle Artés és Música, dins la temporada estable organitzada per l'Ajuntament d'Artés.
Una trobada de talent i sensibilitat musical
El duet format per la pianista i cantant Meritxell Neddermann i el músic Joan Miquel Oliver, fundador del grup Antònia Font, oferirà un recital de 75 minuts que combina música pop, improvisació i diàleg sonor entre el teclat i la guitarra. El concert inclourà temes interpretats per tots dos artistes, que compartiran escenari en un format íntim i experimental.
Aquesta col·laboració neix de la voluntat de crear un espai on el talent instrumental i la creativitat compositiva conflueixin, oferint una experiència musical que va més enllà de la simple interpretació de cançons. Els dos músics proposen un viatge sonor obert a la improvisació, on el joc entre els instruments es converteix en protagonista.
Dues trajectòries destacades
Joan Miquel Oliver, guitarrista, compositor i lletrista d'Antònia Font, és considerat una de les figures més influents de la música catalana contemporània. La seva obra ha estat clau en la renovació del panorama musical dels anys 2000, combinant poesia quotidiana i imaginari pop.
Per la seva banda, Meritxell Neddermann ha destacat com a pianista i cantant amb una sòlida formació internacional. Després d'estudiar al Taller de Músics i a l'ESMUC, va continuar la seva formació al prestigiós Berklee College of Music de Boston, on va perfeccionar estils com el jazz, el soul i el gospel.
Un concert únic dins el cicle Artés és Música
El recital s'emmarca dins la programació estable d'Artés és Música, una iniciativa que aposta per acostar propostes musicals de qualitat al públic del municipi i de la comarca.
Les entrades ja es poden adquirir a través del web de cultura de l'Ajuntament d'Artés, on també es pot consultar tota la informació sobre el concert i la resta d'activitats de la temporada.