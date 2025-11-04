Manresa s'adhereix al projecte Ciutats que Cuiden per reforçar l'atenció al final de la vida

L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Mémora han signat un conveni per impulsar el projecte Ciutats que Cuiden, una iniciativa que vol millorar l'atenció, la solidaritat i l'acompanyament a les persones en el tram final de la seva vida. El projecte inclou accions per combatre la solitud no desitjada i promoure un model de ciutat més humana i compromesa amb el benestar social.
Una ciutat compromesa amb les persones més vulnerables
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director general de Fundació Mémora, José Joaquín Pérez, han formalitzat aquest dimarts el conveni de col·laboració que permetrà desplegar el projecte Ciutats que Cuiden a la capital del Bages.
L'objectiu principal és transformar Manresa en una ciutat que vetlli per la cura i l'acompanyament de les persones que viuen la fase final de la seva vida, amb especial atenció a aquelles que afronten situacions de pobresa o solitud no desitjada.
Amb aquest acord, Manresa s'uneix a un moviment estatal que busca redefinir les polítiques urbanes des de la perspectiva del benestar emocional i social, situant les persones al centre de les decisions públiques.
Quatre àmbits clau per construir una Ciutat que Cuida
El projecte impulsat per Fundació Mémora treballa sobre quatre eixos estratègics:
- Un observatori per analitzar la solitud no desitjada i la mort en solitud.
- Una unitat de gestió del coneixement, per agrupar i difondre bones pràctiques.
- La construcció del model de Ciutats que Cuiden, que estableix les bases d'un ecosistema urbà solidari.
- Una metodologia d'autoavaluació amb 9 categories i 78 indicadors, que permet mesurar el progrés de cada municipi en la creació d'un entorn més cuidador.
Aquest enfocament integral busca generar canvis reals en les polítiques locals de salut, serveis socials i comunitat, afavorint una nova manera d'entendre la convivència i l'atenció a la vulnerabilitat.
Compromís actiu de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a participar activament en l'autoavaluació del model de Ciutat que Cuida i a aportar el seu coneixement especialitzat per adaptar les polítiques locals als objectius del projecte.
A més, el consistori treballarà en la implementació de les recomanacions sorgides de la recerca de Fundació Mémora, amb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més empàtica, cooperativa i solidària.
El conveni, amb una durada inicial de tres anys i prorrogable fins a quatre, preveu la creació d'una Comissió de Seguiment per vetllar pel correcte desenvolupament de les accions i garantir-ne la continuïtat.
Manresa, ciutat que acompanya
La signatura del conveni ha comptat també amb la presència de Mariona Homs, regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans; Josep París, director de Desenvolupament de Fundació Mémora; Montse Sucarrats, gestora de Desenvolupament de Mémora a Manresa; Miquel Moncunill, gerent de Mémora a Manresa, i Ramón Martín Cabeza, tècnic municipal.