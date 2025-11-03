Manresa s'uneix al Festival de Vida al Final de la Vida amb actes per celebrar i reflexionar

Manresa s'incorpora enguany al Festival de Vida al Final de la Vida, un esdeveniment d'àmbit nacional que convida a reflexionar sobre la mort, la cura i el valor de la vida. La ciutat acollirà diversos actes durant el mes de novembre, impulsats per Sant Andreu Salut, Mémora i altres entitats, amb propostes artístiques, musicals i participatives.
Un mural per compartir desitjos i reflexions
El festival començarà el dimecres 5 de novembre a les 5 de la tarda amb la inauguració del mural interactiu Before I die (Abans de morir), situat a la cantonada de l'avinguda Bertrand i Serra amb la carretera de Pont de Vilomara. La proposta, oberta a tota la ciutadania, convida a escriure en una gran paret allò que cadascú voldria fer abans de morir. L'obra ha estat creada pels alumnes de l'Escola d'Art de Manresa i pels participants del programa L'Art de Viure d'Ampans, que han elaborat el text i els dissenys amb tècniques de stencil. Durant l'acte d'inauguració hi haurà parlaments i es donarà el tret de sortida a aquesta experiència col·lectiva de record i esperança.
Música per acompanyar i donar sentit
El dissabte 15 de novembre a les 6 de la tarda, l'església de Sant Andreu acollirà el concert solidari Vivim!, a càrrec del Cor de Dones per la Pau. L'actuació, organitzada per Sant Andreu Salut amb el suport de Mémora, neix com un homenatge a una companya del cor i s'ha convertit en un cant a la vida i a les cures pal·liatives. L'espectacle promet un vespre ple d'emoció i música amb un fort component solidari i humà. Les entrades ja es poden obtenir a través del web de Sant Andreu Salut.
Eroica, un viatge musical i vital
El diumenge 16 de novembre a les 6 de la tarda, la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu serà l'escenari del recital Eroica, una proposta de música i paraula inspirada en el dietari de la periodista i escriptora Cristina Masanés, escrit durant la pandèmia. L'obra, amb dramatúrgia i direcció de Joan Vázquez, veu de Gemma Amorós i piano d'Ana Oliván, reflexiona sobre la fragilitat i la força de la vida, amb la música de Beethoven com a fil conductor. El recital està vinculat al nou projecte de cures pal·liatives de Sant Andreu Salut, sota el lema Cuidem la vida quan es torna delicada, i està organitzat per CintraPsicologia.
Formació i consciència
El dijous 11 de desembre, dins del mateix festival, tindrà lloc un taller de Voluntats Anticipades, gratuït i obert al públic, que ajudarà a entendre com deixar constància legal de les pròpies decisions al final de la vida. La sessió comptarà amb la participació de Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, i requerirà inscripció prèvia al web del festival.