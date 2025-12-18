Docents i PAE mantenen les mobilitzacions per la pèrdua de drets i el desgast del sector educatiu

Els docents i el personal d'atenció educativa (PAE) del Bages continuen mobilitzats després de l'èxit de la manifestació del passat 15 de novembre a Barcelona. Diversos centres d'arreu de la comarca han dut a terme accions davant dels seus llocs de treball per visibilitzar el malestar creixent al sector i reclamar mesures que permetin dignificar la professió.
Malestar estructural a les aules
Les mobilitzacions volen denunciar una situació que els treballadors de l'educació qualifiquen "de límit". Segons el sector, des de les retallades del 2010 s'ha perdut prop d'un 25% del poder adquisitiu, alhora que ha augmentat la sobrecàrrega de feina i la manca de recursos, fet que dificulta greument el desplegament d'una educació realment inclusiva.
El sindicat USTEC-STEs (IAC) alerta que cada cop costa més trobar persones disposades a iniciar una carrera professional en l'àmbit educatiu i que molts treballadors valoren abandonar el sector a causa d'un malestar que afecta totes les etapes educatives. El sindicat adverteix que la situació posa en risc l'educació pública.
Calendari de negociació i centres mobilitzats
Actualment, l'administració ha acceptat un calendari de negociació amb els sindicats. Aquest dijous s'abordaran les millores retributives, mentre que durant els mesos de gener i febrer es preveu negociar aspectes com les ràtios a les aules i la reducció de la càrrega burocràtica.
Al territori, s'han registrat mobilitzacions a l'Escola Sant Vicenç i a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, així com a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa.