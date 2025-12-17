Cal Ton Bató es remodela per oferir lloguer social a famílies joves al Poble Vell de Súria

L'històric edifici de Cal Ton Bató, situat al Poble Vell de Súria, ja està a punt per iniciar una nova etapa com a immoble destinat al lloguer social per a famílies joves. La rehabilitació integral de l'edifici, impulsada per l'Ajuntament de Súria, s'emmarca en l'estratègia municipal de revitalització del nucli antic i d'ampliació del parc d'habitatge públic.
Recepció de les obres i valor patrimonial
La recepció de les obres va tenir lloc el passat divendres 12 de desembre, amb la presència de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i de la primera i del tercer tinents d'alcaldia, Olga Tena i Albert Fàbrega. L'edifici de Cal Ton Bató, situat davant de l'església del Roser, és de propietat municipal des de l'any 1993 i forma part del patrimoni històric del Poble Vell.
La remodelació ha permès recuperar un immoble que havia patit un deteriorament progressiu i importants problemes estructurals, i convertir-lo en un espai habitable adaptat a les necessitats actuals, tot respectant-ne els elements patrimonials més destacats i la seva fesomia exterior.
Dos habitatges nous amb criteris d'eficiència energètica
Els treballs realitzats han servit per consolidar l'estructura de l'edifici i habilitar dos pisos i uns baixos. Els dos habitatges disposen d'una sala-cuina, dos dormitoris i un bany, amb una distribució pensada per a famílies joves.
En aquesta nova etapa, Cal Ton Bató incorpora plaques solars a la coberta i altres sistemes orientats a garantir la màxima eficiència energètica, alineant-se amb els criteris actuals de sostenibilitat i estalvi energètic. La durada de les obres ha estat aproximadament d'un any.
La convocatòria per a l'adjudicació dels dos habitatges està prevista per als propers mesos, d'acord amb el reglament municipal que regula l'accés als pisos de lloguer social.
Inversió i finançament del projecte
El pressupost de licitació de les obres de remodelació de Cal Ton Bató ha estat de 433.657,43 euros. El projecte s'ha finançat a través de diferents fonts, combinant recursos propis de l'Ajuntament de Súria amb aportacions de la Diputació de Barcelona, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i dels fons europeus Next Generation.
Aquests darrers recursos s'han canalitzat mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol, amb la participació de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea.
Ampliació del parc municipal d'habitatge
La consolidació i ampliació del parc municipal d'habitatges és un dels principals objectius de l'equip de govern de Súria en l'actual mandat. Amb la incorporació dels dos pisos de Cal Ton Bató, l'Ajuntament disposa actualment de set habitatges de lloguer social i un d'emergència.
La gestió d'aquest parc social correspon al Servei Municipal d'Habitatge, creat durant el mandat 2019-23 amb l'objectiu d'afavorir la cohesió social i facilitar l'accés a l'habitatge com a dret fonamental. Les adjudicacions dels pisos es fan en règim de cessió temporal, d'acord amb les directrius establertes en el reglament municipal.