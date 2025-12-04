Súria celebra Santa Bàrbara amb homenatges al col·lectiu miner i activitats festives

Súria ha commemorat aquest dijous 4 de desembre la diada de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, amb diversos actes d'homenatge i activitats lúdiques que han posat en valor el paper del sector en la història i identitat del municipi. La jornada ha començat al matí amb ofrenes florals al Monument a la Mineria, amb la participació de treballadors i treballadores d'ICL-Súria, representants del comitè d'empresa, membres de la direcció minera i l'Ajuntament.
Durant l'acte, David Sibila, president del comitè d'empresa, ha expressat el seu agraïment al col·lectiu miner per fer possible que la mina continuï essent el principal centre productiu del sector a Catalunya. També ha tingut paraules de record per als jubilats i per a totes les persones mortes al llarg de la història de la mina.
El nou director executiu d'ICL-Súria, Alberto Serfaty, ha subratllat la importància de la diada com un moment per honorar el llegat dels miners que ja no hi són i per reconèixer la contribució de les persones jubilades a les generacions futures.
L'acte s'ha clos amb la interpretació de l'himne de Santa Bàrbara i una galejada dels Trabucaires del Tro Gros. Entre els assistents hi havia l'alcalde, Albert Coberó, i diversos membres de la corporació municipal.
La celebració s'ha estès al llarg de tota la jornada, en un programa d'activitats organitzat pel comitè d'empresa d'ICL-Súria i la comissió de festes. La Festa de Santa Bàrbara ja havia començat el 28 de novembre, amb un acte institucional d'homenatge a cinc miners suriencs assassinats pel franquisme. L'endemà, la plaça de Sant Joan va acollir una festa infantil amb la col·laboració d'entitats locals, donant el tret de sortida a uns dies de convivència i memòria col·lectiva.