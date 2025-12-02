Súria homenatja cinc miners afusellats pel franquisme en l'acte institucional de Santa Bàrbara

La Festa de Santa Bàrbara, patrona de la mineria, va començar divendres 28 de novembre a Súria amb un acte institucional al saló de sessions de la Casa de la Vila. La celebració, que dissabte va continuar amb una festa infantil a la plaça de Sant Joan, culminarà aquest dijous 4 de desembre coincidint amb la diada de Santa Bàrbara.
Homenatge a cinc miners afusellats pel franquisme
L'acte d'obertura d'enguany va estar dedicat a la recuperació de la memòria de cinc miners suriencs executats pel franquisme poc després del final de la Guerra Civil: Andrés Fernández Moreno, Francisco Guzmán Zoyo, Emilio Martínez Gil, Enrique Pérez Martín i Sebastián Pérez Martínez. Les seves històries formen part del llibre Puerta a ningún sitio, d'Isabel Pellejero i Eduard Musulén, que reconstrueix la vida de Cristina Fernández Pereira, una dona de Barcelona afusellada al costat dels miners.
Durant l'acte, els autors van explicar les dificultats de la recerca, marcada per la manca de dades i els silencis que encara envolten aquell període. "Hi ha un buit d'informació, i això vol dir que encara hi ha molta feina a fer", van assenyalar.
Una reivindicació de justícia i memòria
El regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va destacar la vinculació profundament surienca del llibre i la necessitat d'entendre la seva presentació com "un acte de justícia o reparació històrica" envers les víctimes. En la mateixa línia, el president del comitè d'empresa d'ICL-Súria, David Sibila, va remarcar que Santa Bàrbara "és una festa que fem els miners per al poble de Súria" i una oportunitat per "honorar la memòria" dels cinc represaliats.
Puerta a ningún sitio ja es va presentar a Súria el passat setembre durant els actes de la Diada Nacional.