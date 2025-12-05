Cardona incorpora quatre noms més al memorial de miners morts en accident laboral

Cardona ha commemorat aquest dijous la diada de Santa Bàrbara, patrona dels miners, amb un emotiu acte de memòria històrica al Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Durant la cerimònia, l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica han incorporat quatre noms més al llistat de miners que van perdre la vida en accidents laborals a la mina, tots ells casos fins ara no documentats.
Els nous noms que des d'ara figuren al Monument al Miner són Francisco Ridao Silvente, Manuel Hernández Perales, José Martínez Martínez i Miguel Galera Galera, morts entre els anys 1945 i 1950. Amb aquesta actualització, el registre oficial arriba als 81 miners que van perdre la vida en l'exercici de la seva feina.
Durant l'acte, s'ha descobert una nova placa amb la inclusió dels quatre treballadors, en un homenatge que ha comptat amb la presència de familiars i veïns, que han volgut sumar-se al record i reconeixement.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha presidit la cerimònia i ha subratllat la importància de "continuar fent justícia amb la nostra història i reconèixer tots els treballadors que van deixar-hi la vida".
Abans de l'acte institucional, s'ha celebrat una jornada de portes obertes a l'Obrador de la Sal de Cardona, inaugurat el passat octubre, que ha permès als visitants conèixer aquest nou espai dedicat al patrimoni salí del municipi.