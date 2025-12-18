Els Comuns exigeixen al Govern el servei d'urgències 24 hores per a Ictus a Manresa

Els Comuns han denunciat al Parlament la manca d'un servei d'urgències d'ictus operatiu les 24 hores a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i han exigit al Govern que el garanteixi durant el 2026. El portaveu del grup a la cambra, David Cid, ha retret a la consellera de Salut, Olga Pané, una situació que considera un greuge territorial greu i que afecta directament la salut de les comarques centrals.
Denúncia al Parlament per la manca del servei a Manresa
El diputat David Cid ha intervingut aquest dimecres al Parlament per reclamar mesures immediates que assegurin una atenció urgent, completa i equitativa per als pacients d'ictus a la Catalunya Central. En la seva exposició, ha posat el focus en el fet que l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa no disposa d'un servei d'ictus operatiu les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, una cobertura que sí que està garantida a Barcelona i Girona.
Cid ha remarcat que aquesta diferència suposa una manca clara d'equitat territorial i ha preguntat directament a la consellera quina és l'atenció real de què disposen els ciutadans de la Catalunya Central. En aquest sentit, ha ironitzat que, si el servei no existeix, sembla que "a la Catalunya Central no hi ha ictus o infarts".
Un temps clau en el tractament de l'ictus
Durant la seva intervenció, el portaveu dels Comuns ha recordat la importància del temps en el tractament d'un ictus. Segons ha exposat, cada 30 minuts que passen abans d'una trombectomia mecànica redueixen un 10% la possibilitat que el pacient conservi la seva autonomia. Per aquest motiu, considera inacceptable que una part important del territori no disposi d'un servei continuat d'urgències especialitzades.
Els Comuns alerten que aquesta situació pot tenir conseqüències greus en les seqüeles dels pacients i, fins i tot, en la seva supervivència. Per al grup parlamentari, la manca de cobertura 24/7 a Manresa posa en risc la vida de milers de persones.
Un greuge que també afecta Lleida i Tarragona
La formació ha situat el cas de Manresa dins d'un problema més ampli. Tot i que Lleida i Tarragona disposen de serveis d'ictus, aquests no són operatius les 24 hores del dia ni durant tots els dies de la setmana, especialment els caps de setmana. Aquesta realitat contrasta amb la situació de Barcelona i Girona, on la cobertura és continuada.
Els Comuns consideren que aquesta diferència genera una discriminació territorial clara. En aquest sentit, han posat en valor que la Síndica de Greuges de Catalunya hagi obert una investigació per una possible discriminació territorial en l'atenció als pacients d'ictus a Lleida i Tarragona.
Campanya de signatures a la Catalunya Central
La denúncia parlamentària dona continuïtat a una reivindicació que ja fa setmanes que està en marxa a la Catalunya Central. Fa un mes, els Comuns del territori van iniciar una campanya de recollida de signatures per reclamar el servei d'urgències d'ictus 24 hores a Manresa, una iniciativa que encara continua activa.
Segons el partit, la resposta ciutadana evidencia el malestar existent i la preocupació pel fet que l'accés a una atenció sanitària vital depengui del lloc de residència.
Comparació amb altres hospitals de referència
Durant la seva intervenció, Cid ha recordat que l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa atén una població de més de 270.000 persones, una xifra similar a la de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Malgrat aquesta realitat, Manresa no disposa del mateix nivell de cobertura en l'atenció urgent a l'ictus.
Per al diputat, aquest desequilibri transmet un missatge molt perillós: que la vida de les persones val menys segons on visquin. "Estem parlant de centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que tenen dret a la mateixa atenció sanitària", ha afirmat.
Exigència d'un pla per al 2026
Finalment, els Comuns han reclamat al Govern que faci públiques les dades sobre les seqüeles que pateixen els pacients dels territoris sense cobertura completa. Han recordat que l'ictus és la primera causa de discapacitat permanent en adults i que als infarts són la segona causa de mort.
El grup parlamentari ha exigit a la consellera de Salut un pla concret perquè, durant el 2026, la Catalunya Central, així com Lleida i Tarragona, disposin d'un servei d'atenció a l'ictus 24 hores al dia, set dies a la setmana, amb professionals especialitzats, i es posi fi a l'actual desigualtat territorial.