Manresa inicia millores en quinze trams de camins rurals amb una inversió de 47.000 euros

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa aquesta setmana un conjunt de treballs per millorar l'estat dels camins rurals del terme municipal. L'actuació preveu intervenir en quinze trams repartits per diferents sectors de la ciutat, amb una superfície total de 14.895 metres quadrats i una inversió de 47.097 euros, dins del Pla de Millora de l'Espai Urbà 2025, en el seu àmbit específic dedicat als camins rurals.
Quinze trams repartits pel terme municipal
Les actuacions s'estan duent a terme en diversos àmbits del municipi, amb l'objectiu de garantir una millor connectivitat i seguretat en una xarxa de camins molt utilitzada tant per al trànsit rodat com per a l'ús agrícola i de lleure. A l'àmbit de Collbaix, els treballs afecten el camí de Rajadell, mentre que a la zona de les Ferreres s'actua al camí de les Ferreres.
Al sector del Poal nord, s'intervé al camí de Santpedor, al camí dels Casals, al camí de l'Hostal de l'Arpa i al camí dels Hortets del Poal. Al Poal sud, les obres es concentren al camí del Mas Terrós, al camp sud del mas d'en Pla i al camí sud del Poal. A Santa Caterina, els treballs es duen a terme al camí de les Pedreres, mentre que als Trullols s'actua al camí dels Trullols.
Pel que fa a Viladordis nord, les millores s'apliquen al camí de Cal Planell, al camí del Joncar i al camí del Grau, i a Viladordis sud, al camí de l'Ustrell.
Correcció de desperfectes i millora del drenatge
Els treballs tenen una durada prevista aproximada de tres setmanes i responen a la necessitat de corregir les irregularitats generades principalment per l'erosió de l'aigua de pluja i per deficiències en el drenatge. Aquestes problemàtiques provoquen de manera recurrent l'aparició de sots i xaragalls, tant en els trams amb més pendent com en aquells més planers, dificultant la circulació i accelerant el deteriorament dels camins.
Actuacions previstes
Les obres d'arranjament consistiran en el reperfilat del terreny mitjançant motoanivelladora o retroexcavadora, amb l'objectiu de millorar la planimetria dels camins i recuperar-ne una secció adequada. En funció de l'estat de cada tram, es preveu també l'estesa i compactació de material tot-u artificial per reforçar la superfície de rodament.
En alguns punts concrets, es crearà una cuneta de terra destinada a canalitzar correctament l'aigua de pluja i reduir els efectes de l'erosió. A més, tant al camí de l'Hostal de l'Arpa com al camí del Mas d'en Pla sud, s'ha planificat una actuació específica de canalització d'aigües mitjançant la col·locació d'un tub de formigó que travessarà el camí.