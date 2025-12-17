El Baxi Manresa fa un gran pas endavant a Wroclaw (90-96)

Partit jugat de tu a tu del Baxi Manresa a Wroclaw que ha acabat amb els bagencs somrient. En un partit jugat de menys a més, els de Diego Ocampo han sumat la sisena victòria de la temporada a l'Eurocup que els situa en una posició òptima a la classificació. Pierre Oriola i Agustín Ubal han estat dos jugadors cabdals que expliquen bona part del resultat final. Eli Brooks ha estat un altre jugador determinant que en cap moment ha semblat acabat d'arribar a l'equip. El base pot ser un jugador molt útil des de bon començament. En canvi, Ferran Bassas ha mostrat molta determinació en el llançament però s'ha mostrat molt erràtic.
Eli Brooks ha sortit de titular el dia del seu debut. Al seu costat hi ha trobat Max Gaspà, Álex Reyes, Louis Olinde i Pierre Oriola en un quintet poc habitual. Per part de l'Slask Wroclaw, han començat el partit Krade Gray, Noah Kirkwood, Jakub Urbaniak Jakun Niziol i Stefan Djorjevic. Els bagencs no han permès que el rival obrís distància des del començament a diferència dels darrers partits d'Eurocup fora de casa. L'equip local tenia la iniciativa al marcador però el Baxi Manresa es mantenia ben a prop (11-9, minut 4). Amb les rotacions, els locals han obert una mica de forat. Ferran Bassas també ha debutat i ha perdut dues pilotes. Però qui feia desesperar era Grant Golden. El nord-americà es mostrava tou en defensa. A més, era incapaç de capturar cap rebot. Diego Ocampo no ha trigat en tornar-lo a la banqueta. Sense el nord-americà al Baxi Manresa li seguia costant però mostrava una mica més de grapa sota el cèrcol. La reacció ha arribat des de la línia exterior. Els triples de Marcis Steinbergs i Bassas reduïen molt la diferència. Després, una penetració de Brooks posava un mínim 22-21 al marcador. Gray aconseguia un 2+1 per certificar la victòria parcial del seu equip a l'arribar al final dels primers deu minuts.
Dos punts de Kao no han impressionat els polonesos malgrat la seva plasticitat. Nou punts seguits dels locals acostaven la diferència a la renda màxima que aquests havien tingut fins aquell moment. Olinde ha trencat la mala dinàmica des dels 6,75. Gray ha respost al següent atac per mantenir la confiança del seu equip. Golden sumava un parell de bones accions que no servien perquè el Baxi Manresa reaccionés com a conjunt. Les poques alegries manresanes arribaven des de la llarga distància. Però seguien sent rebatudes per part de l'Slask Wroclaw que, a més, era capaç de recuperar alguna pilota i no permetre cap acostament. Ajdin Penava tancava la primera part amb tres punts que feien molt mal al Baxi Manresa (54-43).
El Baxi Manresa s'ha acostat a l'Slask Wroclaw pressionant més en defensa i un major encert en atac. El tir de tres seguia sent el principal aliat amb els encerts d'Ubal, Brooks i Rein Obasohan (60-55, minut 25). L'equip local ja no era tan dominador. Fins i tot, erraven algun tir lliure quan a la primera part havien estat immaculats. Oriola es convertia en vital. Un exemple n'és la captura d'un rebot en defensa i la conducció en atac que ha acabat amb un 2+1. La diferència era cada cop més petita. Una acció valenta d'Obasohan empatava a 61 a manca d'un minut per acabar el tercer període. I Oriola avançava per primer cop l'equip manresà en tot el partit. Gray replicava per empatar a 64.
La iniciativa ha canviat de cantó si bé per marges molt estrets. Brooks ha demanat la pilota malgrat ser nou a l'equip. El base ha estat capaç de forçar una falta antiesportiva en un moment que començava a ser important. Obasohan també sumava per col·locar el 69-74. A la mateixa jugada, Oriola es feia mal tot sol i havia de marxar a la banqueta (69-74, minut 34). Afortunadament, el targarí ha pogut tornar a la pista poc després . L'Slask Wroclaw ha estat capaç de tornar. Per la seva part, Reyes i Ubal han aconseguit bones accions per mostrar que el Baxi Manresa anava de veres a per la victòria (79-82, minut 37). L'uruguaià ha jugat un dels seus millors partits des de la seva arribada. Oriola no ha acusat el dolor i també ha sumat dos punts vitals. Han permès els bagencs jugar amb el temps al seu favor i certificar la sisena victòria a l'Eurocup (90-96).
Incidències: Rain Peerandi (Estònia), Gentian Cici (Albània) i Denis Hadzic (Croàcia) han arbitrat el partit. Han eliminat Jan Urbaniak.