El pàrquing de la nova Delegació del Govern requerirà microvoladures amb última tecnologia

El pàrquing de la nova seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central que es construirà als antics jutjats de Manresa se situarà a la planta -2 respecte de la cota al carrer Galceran Andreu i tindrà l'accés de vehicles a l'altura de la Via Sant Ignasi. Per això, la primera actuació abans d'iniciar les obres en superfície serà rebaixar fins a 12 metres una part del solar, el que no es troba sota l'edifici històric, mitjançant microvoladures d'última tecnologia molt controlades. Amb l'actuació es retiraran un total 6.000 m3 de material rocós, a raó de 300-350 m3 per detonació, el 80% del qual es farà amb explosius, i el 20% restant amb procediments mecànics, però amb la roca ja debilitada.
L'ús d'explosius per rebaixar el sòl comporta l'obtenció diversos permisos tant de la Generalitat com de la Subdelegació del Govern, així com informar l'Ajuntament de Manresa. Per això, si els terminis corren sense cap contratemps, l'empresa de perforacions preveu iniciar l'actuació el mes de març de 2026. Aquest dimarts al vespre, personal de la Delegació i de l'empresa manresana Pervosa, que portarà a terme les voladures, s'han reunit amb els veïns més pròxims a l'actuació per informar-los i resoldre dubtes.
Com ha recordat la delegada del Govern, Elia Tortolero, la construcció de la nova seu de la Delegació del Govern comportarà "un pol de dinamització" del Barri Antic de Manresa per la centralització dels set serveis territorials de la Generalitat de la Catalunya Central en un únic edifici, que portarà als antics jutjats uns 350 treballadors i suposarà un estalvi per a l'administració d'un milió d'euros anuals en lloguers.
El pàrquing tindrà 21 places, 18 per als vehicles tècnics dels departaments, una per al delegat o delegada i dues més per a reserves puntuals.
Informació als veïns més pròxims i control singular a la Seu
Aquest dimarts al vespre, la pròpia Delegació i personal tècnic de l'execució de les microvoladures s'han reunit amb veïns dels 68 habitatges que es troben en un radi de 65 metres lineals respecte de la superfície afectada per explicar-los el procediment i resoldre els dubtes que puguin tenir.
Previ a l'inici de les microvoladures, es realitzaran unes visites de revisió per part de tècnics especialitzats a fi de definir l'estat dels habitatges. La inspecció consistirà en visites als habitatges d'uns 30 minuts, que es faran a partir del proper mes de gener, per verificar el seu estat actual. El seu objectiu és determinar l'estat actual dels habitatges i oferir garanties als veïns.
Capítol apart seran els controls singulars per mesurar les vibracions a la basílica de la Seu. L'empresa preveu situar sensors específics al temple per fer-ne una lectura particular, però els tècnics han esvaït temors en aquest sentit: "tindrem edificis d'habitatges menys robustos a només 8 metres de les detonacions, de manera que la Seu, que es troba a més de 40 metres -tot i ser en direcció oposada-, no ha de rebre vibracions significatives".
Estudis previs per ajustar les microvoladures
Abans d'iniciar les microvoladures, l'empresa ja ha portat a terme un estudi geològic del terreny del solar, que mostra la presència de materials molt competents amb alta resistència. Per això, han considerat l'ús de microvoladures per a l'excavació en comptes de mètodes mecànics.
Les microvoladures comporten una execució més alta, vibracions i sorolls puntuals, que amb un martell hidràulic serien continus, i una velocitat d'excavació constant. Això es traduirà en menys soroll i de caràcter puntual -un cop cada deu dies, aproximadament, ja que entre cadascuna de les voladures s'ha de retirar el material-, menys pols i menys molèsties als veïns.
La tramitació administrativa inclou el projecte de voladures signat per un tècnic competent, que es comunicarà a l'Ajuntament de Manresa i es portarà a aprovació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Treball perquè aprovi l'estudi de vibracions, i posteriorment a la Subdelegació del Govern a Barcelona perquè aprovi la voladura de producció i autoritzi l'adquisició del material explosiu.
L'estudi de vibracions constarà de cinc sismògrafs de control al voltant de l'excavació i consistirà en disparar onze càrregues creixents en alineacions de barrinades verticals, a una 3 metres de profunditat i de manera successiva amb intervals de 10 a 30 minuts. Aquestes proves duraran tot un matí. D'aquests estudis s'obtindrà una ona elemental, que servirà per aplicar les lleis d'atenuació de les vibracions i reduir l'impacte al perímetre de l'excavació.
S'aplicaran les millors tècniques disponibles
La rebaixa del sòl comportarà l'aplicació de les millors tècniques disponibles actuals, segons han explicat els tècnics de les obres. Per una part es farà una pantalla perimetral soterrada de micropilots, en forma de gàbia, per protegir l'edifici dels antics jutjats i de les edificacions existents. Posteriorment es portaran a terme estudis previs de vibracions amb modelització d'ona elemental per minimitzar el temps de la voladura i el nombre de detonacions. Aquestes detonacions seran de tipus electrònic de darrera generació per ajustar la seqüència de la voladura al model d'aquesta primera voladura de caracterització.
A banda, també es procedirà a la protecció i cobriment de les voladures, amb materials rígids i tèxtils d'alta resistència per atenuar l'ona sonora, i es farà una reducció al màxim de la càrrega operant a partir de la voladura de caracterització.
Detonacions informades
A part de les mesures tècniques per reduir l'impacte de les detonacions a l'entorn, es prendran altres mesures informatives prèvies a l'actuació. Es col·locaran cartells amb el dia i l'hora de les detonacions entre un i dos dies abans. Es tallaran els accessos i s'activarà una sirena prèvia per avisar el veïnat.
Un cop realitzada la detonació i assegurada la correcta consumició de l'explosiu, s'obriran els accessos i es farà la retirada de proteccions de damunt de la microvoladura per portar a terme la gestió documental i el desallotjament del material rocós.
Empreses amb experiència en voladures.
Els tècnics d'obra i d'explosions també han volgut destacar que totes les empreses involucrades en la construcció de la nova seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central tenen experiències constructives amb voladures. Cots i Claret en l'ampliació de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa; Certis, en la construcció de l'aparcament sota la plaça Major de Vic, i Infraestructures.cat, Perfo Roca i Pervosa, en diverses actuacions a la Línia 9 del Metro a Barcelona (estació de Mandri, estació de Sarrià, el pou de la plaça de les Havaneres a la Sagrera o el tram 4A a Santa Coloma de Gramenet), en unes zones amb altíssima densitat d'habitatges.