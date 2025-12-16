El Baxi Manresa comença la seva reconstrucció a Wroclaw

El Baxi Manresa comença la darrera setmana amb doble compromís de l'any viatjant a Polònia per enfrontar-se a l'Slask Wroclaw (dimecres, 19.00h. 3Cat). És un altre partit clau de cara a l'objectiu de quedar entre els sis primers de grup atesa la igualtat màxima que hi ha un cop s'han disputat ja més de la meitat del partits. L'equip polonès és el penúltim classificat del grup A però només amb una victòria menys que el Baxi Manresa que és cinquè.
El desplaçament a Wroclaw tindrà com a principal novetat la convocatòria dels dos darrers fitxatges de l'equip bagenc. Eli Brooks i Ferran Bassas viatjaran amb l'equip només dos dies després del seu fitxatge. Tots dos són jugadors experimentats que arriben al Bages per cobrir les lesions de Dani Pérez i Hugo Benítez i la sortida fa unes poques setmanes d'Alfonso Plummer. Ocampo va valorar diumenge la incorporació de Brooks i Bassas amb satisfacció. "Necessitem dos bases. En atac, tenen qualitat, experiència i bona combinació entre passar, tirar de tres i penetrar. I defensivament veurem com s'adapten". El tècnic del Baxi Manresa afegeix que també és molt important que hagin volgut venir al club.
Carlos Flores espera que els dos nous fitxatges "aportin el punt diferencial que necessitàvem aquestes setmanes. Hem competit bé, excepte el partit contra el Barça, hem entrenat bé i les baixes han marcat els resultats". L'impacte més immediat que provocaran Brooks i Bassas serà augmentar la rotació del Baxi Manresa. Flores agraeix l'ajuda dels jugadors joves que han pujat al primer equip les darreres jornades i creu que amb dues noves peces augmentarà la solidesa del conjunt bagenc.
L'ajudant de Diego Ocampo preveu un partit "molt travat" davant un rival molt físic. "Hem de ser sòlids en l'u contra u. Jugadors com Gray i Krikwood són les seves principals armes ofensives. Els hem de saber parar", valora Flores. A l'interior el principal referent és Djorjevic.
L'Slask Wroclaw va guanyar amb rotunditat el seu darrer partit a la lliga polonesa per 87-64 davant el Czarni Slupsk. Precisament, Gray, un dels perills que anuncia Flores, va ser el màxim anotador del partit amb 18 punts. En canvi, a l'Eurocup va caure també clarament la setmana passada davant el Neptunas Klaipeda (103-87) amb Gray una altra vegada com a màxim canoner (24 punts).
Rain Peerandi (Estònia), Gentian Cici (Albània) i Denis Hadzic (Croàcia) són els àrbitres escollits per xiular el partit.