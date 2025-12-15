Olga Sánchez, nova presidenta del patronat de la Fundació Montepio

La Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga ha renovat recentment el seu patronat i Olga Sánchez Ruiz n'assumeix la presidència. La reorganització pretén consolidar l'activitat social i cultural de la Fundació, reforçar l'educació viària i promoure una mobilitat més segura i sostenible a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Lluçanès.
Renovació del patronat i relleu a la presidència
La Fundació Montepio, constituïda l'any 2021, ha iniciat una nova etapa amb la renovació del seu patronat, un òrgan format per onze membres que inclou Antoni Daura Jorba, president del Montepio, representants de la Junta de l'entitat, professionals de reconegut prestigi i socis nomenats per l'assemblea. Aquesta renovació té com a objectiu consolidar un equip cohesionat i plural, amb una visió compartida orientada a generar un impacte social positiu al territori. Olga Sánchez n'assumeix la presidència, prenent el relleu de Llorenç Joanola Foixench, a qui la Fundació ha agraït la tasca desenvolupada durant el seu mandat. La nova presidència simbolitza un compromís renovat amb els valors socials i ambientals que impulsa la Fundació.
Reforç del paper social i comunitari
Amb la reorganització del patronat, la Fundació Montepio vol consolidar diversos eixos estratègics, destacant el reforç del seu paper social i comunitari. Entre les línies de treball prioritàries hi ha l'educació i la seguretat viària, enfocades com a eina de responsabilitat col·lectiva i no només com a norma imposada. La Fundació busca fomentar una nova mirada sobre la mobilitat, promovent una conducta responsable que millori la convivència i protegeixi tant les persones com l'entorn urbà i natural.
Impuls de la mobilitat sostenible i la nova cultura del desplaçament
Un altre dels objectius de la Fundació és promoure models de mobilitat més sostenibles, compartits, multimodals i elèctrics, responent als reptes socials, ambientals i de seguretat del present. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del compromís de la Fundació amb la sostenibilitat i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Els projectes vinculats a la nova mobilitat busquen generar consciència i canvis d'hàbits, fomentant un ús responsable de l'espai públic i dels mitjans de transport, així com la reducció de riscos i la promoció de la seguretat vial.