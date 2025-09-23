La Fundació Montepio premia la mobilitat sostenible i lliura les recaptacions solidàries de Sant Cristòfol

La Fundació Montepio Manresa-Berga ha celebrat l'acte d'entrega del primer Premi Fundació Montepio per a una Nova Mobilitat i de les recaptacions solidàries de la Festa de Sant Cristòfol 2025. L'esdeveniment, celebrat dilluns a la Sala d'Actes del Montepio, va reunir representants institucionals, entitats locals i membres de la comunitat del Bages i el Berguedà. L'Hotel Restaurant Mas de la Sala va ser distingit per la seva aposta per la mobilitat elèctrica i el cicloturisme sostenible, mentre que dues entitats socials van rebre un total de 1.700 euros provinents de les celebracions de Sant Cristòfol.
L'Hotel Restaurant Mas de la Sala, guardonat per la seva aposta sostenible
El primer Premi Fundació Montepio per a una Nova Mobilitat va ser presentat pel patró de la Fundació, Jordi Ludevid, que va subratllar que l'objectiu del guardó és reconèixer projectes vinculats a la mobilitat elèctrica, multimodal i compartida. Ludevid va destacar que iniciatives com aquestes fomenten "una mobilitat més sostenible i eficient", en línia amb els reptes ambientals actuals.
El premi va recaure en l'Hotel Restaurant Mas de la Sala, distingit per la seva aposta decidida per la mobilitat elèctrica i el cicloturisme sostenible. Els responsables del projecte, Ignasi Sala i Joan Sala, van presentar les seves accions, que inclouen la instal·lació de punts de càrrega per a bicicletes, vehicles elèctrics i autocaravanes, així com col·laboracions amb iniciatives com Montserrat North. L'hotel ha obtingut certificacions com Biosphere i Bikefriendly, que avalen el seu compromís ambiental. El guardó va ser lliurat per Antoni Josep Valentí, primer tinent d'alcalde de Manresa.
1.700 euros solidaris per a entitats del Parkinson i l'Autisme
L'acte també va servir per lliurar les recaptacions solidàries de la Festa de Sant Cristòfol 2025, celebrada l'11 de juliol a Manresa i el 13 de juliol a Berga. A Manresa, els 1.200 euros recaptats a partir de les aportacions voluntàries de la benedicció de vehicles i de les medalles de Sant Cristòfol es van destinar a l'Associació Catalana per al Parkinson - Delegació Catalunya Central, representada per Manuela Ramos i Josep Almeida.
A Berga, els 500 euros recaptats van anar a l'Associació per a l'Autisme del Berguedà, representada per Olivia Diaz, reforçant així el suport a col·lectius que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes realitats socials i les seves famílies.
Un acte que combina tradició, solidaritat i innovació
L'esdeveniment va començar amb la benvinguda d'Antoni Daura, president de l'Associació Montepio, i va comptar amb una intervenció institucional de Olga Sánchez, presidenta de la Fundació Montepio. Sánchez va remarcar "la importància de combinar tradició, solidaritat i innovació", tot destacant la tasca de les entitats premiades i la implicació de la comunitat.
Els lliuraments dels talons simbòlics es van fer a càrrec de Daura i Sánchez, i la cloenda, també a càrrec de Sánchez, va incloure agraïments als assistents i una invitació a participar en futures iniciatives de la Fundació. L'acte es va tancar amb una fotografia institucional amb els premiats i les entitats beneficiàries.
Compromís amb el territori i la sostenibilitat
Amb aquest acte, la Fundació Montepio Manresa-Berga reforça el seu compromís amb el teixit social i sostenible del Bages i el Berguedà. Tant el Premi a la Nova Mobilitat com la Festa de Sant Cristòfol es consoliden com a pilars clau per impulsar projectes innovadors, promoure la mobilitat sostenible i donar suport a causes solidàries.