L’Ajuntament de Manresa canvia el sentit dels carrers Vallès i Terrassa

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dimecres, 17 de desembre, els treballs per canviar el sentit de circulació als carrers Vallès i Terrassa, en un projecte que inclou la renovació de la senyalització i mesures per augmentar la seguretat viària i reduir el trànsit de pas. L'actuació forma part d'un pla més ampli que afecta diversos carrers de la ciutat amb l'objectiu de protegir els veïns i millorar la mobilitat.
Modificació del sentit de circulació a Vallès i Terrassa
Els treballs per canviar el sentit de circulació als carrers Vallès i Terrassa començaran aquest dimecres, 17 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, i es preveu que durin aproximadament tres dies. La intervenció inclou la renovació completa de la senyalització, tant vertical com horitzontal, per adequar els carrers a la nova direcció i garantir que els conductors puguin adaptar-se amb seguretat. Aquest canvi respon a les demandes dels veïns, que havien detectat un augment del trànsit i situacions de risc derivades de l'ús d'aquests carrers com a ruta alternativa per evitar els semàfors de Sant Cristòfol i Viladordis. L'objectiu és crear un entorn més tranquil per als residents, reduir el soroll i millorar la mobilitat dins del barri de la Sagrada Família, en línia amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Pla Local de Seguretat Viària.
Projecte ampli de millora de la seguretat
Aquesta actuació forma part d'un projecte més ampli de millora de la seguretat viària que s'està implementant a la ciutat durant aquests dies. Entre les accions ja en marxa hi ha el repintat i reforç de la senyalització de diversos passos elevats i esquenes d'ase a la carretera de Santpedor, al Camí Vell de Santpedor, al carrer Puigmal i al Camí de la Gravera, així com la instal·lació de nous moderadors de velocitat de cautxú als carrers de la Séquia, Sant Joan d'en Coll i Balsareny. Aquestes mesures pretenen augmentar la visibilitat, reduir la velocitat dels vehicles i minimitzar el risc d'accidents.
Durant la setmana també es durà a terme la construcció de reductors de velocitat model esquena d'ase d'aglomerat asfàltic i la col·locació de senyalització horitzontal i vertical per millorar la visibilitat en punts clau de la ciutat, com els carrers Miquel Martí i Pol, Sallent, Sant Blai, Sant Cristòfol, Era Esquerra, Font del Gat, Sant Josep, Carrasco Formiguera, Pep Ventura, la Pujada del Castell, Pica d'Estats, avinguda dels Dolors i avinguda Universitària. També s'instal·laran moderadors de velocitat mitjançant mini esquenes d'ase de cautxú als carrers Ginebró, Camí dels Grau i Camí de les Cots.
Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament busca garantir un ús preferentment veïnal dels carrers afectats, reduir el trànsit de pas i reforçar la seguretat dels vianants i conductors. La combinació de modificacions de circulació, instal·lació de reductors i repintat de senyalització s'emmarca en un pla integral que té com a finalitat fer més segurs i còmodes els desplaçaments dins de Manresa, complint els objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i del Pla Local de Seguretat Viària.
Els veïns de les zones afectades han estat informats prèviament dels canvis, que han estat planificats per minimitzar afectacions al trànsit i garantir que els treballs es completin amb seguretat. L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a respectar la nova senyalització i a conduir amb prudència mentre es duen a terme les obres, que representen un pas més cap a una mobilitat més segura i sostenible a Manresa.
Amb el mateix objectiu. Aquests dies s'han instal·lat nous radars pedagògics que aviat estaran en funcionament.