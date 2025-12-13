Una acció de boicot al Carrefour de Manresa denuncia la seva complicitat amb el genocidi palestí

Col·lectius solidaris amb Palestina s'han concentrat aquest divendres davant del Carrefour de Manresa per denunciar el paper de la multinacional en el genocidi de Gaza. L'acció forma part d'una jornada de boicot impulsada arreu dels Països Catalans que reclama deixar de comprar a la cadena i apostar pel comerç local.
Concentració davant d'un Carrefour de Manresa
Manresa ha estat una de les localitats on aquest divendres s'ha dut a terme una acció de denúncia contra la cadena Carrefour. El col·lectiu Boicot ICL s'ha concentrat davant de la gran superfície de la multinacional a la ciutat per assenyalar, segons defensen, la seva complicitat amb el genocidi del poble palestí.
La protesta s'inscriu en una convocatòria coordinada a diferents municipis dels Països Catalans, amb l'objectiu de visibilitzar el paper que atribueixen a Carrefour en el context del conflicte a la Franja de Gaza i reforçar la crida al boicot contra l'empresa.
Denúncia de vincles amb l'exèrcit israelià
Els col·lectius convocants asseguren que Carrefour ha entregat productes a soldats de l'exèrcit israelià com a mostra de suport, un fet que consideren especialment greu en un context en què la població palestina de Gaza pateix la fam com a arma de guerra per part de les forces d'ocupació.
També assenyalen que la cadena comercialitza productes fabricats a Israel i en assentaments il·legals, com és el cas de la gamma Carrefour Baby. A més, critiquen que l'empresa hauria rebut finançament de bancs que, segons els col·lectius, són còmplices del sistema colonial israelià.
El boicot com a eina de pressió
La concentració a Manresa s'emmarca en la campanya de boicot que fa temps que impulsa Boicot ICL, centrada a denunciar empreses que mantenen vincles econòmics amb l'Estat d'Israel. En aquesta ocasió, però, l'acció s'ha focalitzat específicament en Carrefour.
Els organitzadors defensen que el boicot és una eina efectiva de pressió. Com a argument, assenyalen que el valor de les accions de Carrefour ha disminuït durant el darrer any i que el 2024 la companyia va tancar tots els seus establiments a Jordània i Bahrain, una decisió que vinculen directament a les campanyes de boicot.
Crida al comerç local
Més enllà de la denúncia internacional, l'acció a Manresa també ha volgut posar l'accent en l'impacte local del consum. Els col·lectius han fet una crida explícita a no comprar a Carrefour i a optar pel petit comerç de la ciutat, com a manera de reforçar l'economia de proximitat i donar vida als barris.
Segons han defensat, apostar pel comerç local no només té un efecte positiu sobre el teixit econòmic de Manresa, sinó que també permet evitar, des de l'àmbit del consum quotidià, la complicitat amb empreses implicades en vulneracions greus dels drets humans.