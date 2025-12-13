Un incendi crema la teulada d'una casa de dues plantes a Nosa, al terme de Balsareny

Un incendi ha cremat aquest divendres a la nit la teulada d'una casa de dues plantes a Nosa, al terme municipal de Balsareny. El foc, localitzat a la zona de la xemeneia, ha obligat a evacuar els ocupants de l'habitatge, que han pogut sortir a l'exterior abans de l'arribada dels Bombers, i no ha causat danys personals.
Incendi a la coberta de l'habitatge
L'avís als serveis d'emergències s'ha rebut a les 22.22 hores a través del telèfon 112. En arribar al lloc, els Bombers hi han desplaçat deu dotacions que han comprovat que tots els ocupants ja es trobaven a l'exterior de l'habitatge. L'incendi afectava la teulada de la casa, concretament a l'entorn de la xemeneia.
Les tasques d'extinció s'han dut a terme tant des de l'exterior, amb l'ús de l'autoescala, com des de l'interior de l'edifici, amb l'objectiu de localitzar el focus del foc i descartar la presència de víctimes.
Afectació estructural i recomanacions
Els Bombers han aconseguit confinar l'incendi a la coberta, on ha quedat afectada de manera important l'estructura de fusta. A conseqüència del foc, el fals sostre ha caigut sobre el primer pis de l'habitatge.
Un cop extingides les flames, els efectius han remullat els punts calents i han ventilat l'interior de la casa. També han recomanat als inquilins no passar la nit a l'habitatge fins que no es faci una revisió tècnica de l'estat de l'edifici.
Desplegament dels Bombers
En el dispositiu d'emergència hi han treballat un total de deu dotacions dels Bombers. Els efectius també han acompanyat els inquilins perquè poguessin accedir a l'interior de l'habitatge i recollir algunes pertinences personals, sempre amb seguretat.