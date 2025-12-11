Sant'Egidio obre un punt solidari a Sant Domènec per recollir regals i aliments de Nadal

La Comunitat de Sant'Egidio tornarà a organitzar a Manresa un dinar de Nadal obert a tothom i, per preparar-lo, activa un punt informatiu i de recollida aquest dissabte 13 de desembre a la plaça Sant Domènec. Durant tot el dia es podran aportar regals nous i aliments, i rebre informació per col·laborar en el tradicional àpat solidari, que els darrers anys ha aplegat uns 350 comensals. L'activitat coincideix amb el mercat solidari de la Rejoguina, que vendrà joguines de segona mà per donar suport al programa Dream de lluita contra la sida a l'Àfrica.
Punt informatiu i recollida solidària a Sant Domènec
La Comunitat de Sant'Egidio convida un any més la ciutadania a sumar-se als preparatius del dinar de Nadal que organitza per a persones soles, famílies, infants, refugiats i col·lectius vulnerables. Aquest dissabte, de les 11 del matí a les 8 del vespre, membres de l'entitat seran a la plaça Sant Domènec per recollir regals nous i aliments, i explicar les diferents maneres de col·laborar.
La recollida forma part de l'operació Ajuda'ns per Nadal!, que cada any mobilitza centenars de voluntaris per fer possible un àpat festiu i acollidor per a tothom, i per garantir que ningú quedi al marge durant les festes.
La Rejoguina se suma amb un mercat solidari
Paral·lelament al punt de Sant'Egidio, la plaça acollirà també el mercat solidari de la Rejoguina, on es vendran joguines usades en bon estat. Els fons recaptats es destinaran íntegrament al programa Dream, un projecte internacional impulsat per la Comunitat de Sant'Egidio que treballa per combatre la sida a diversos països africans mitjançant l'accés a tractaments, seguiment mèdic i suport comunitari.
Aquest doble dispositiu solidari vol facilitar la participació de la ciutadania, tant en la preparació del dinar de Nadal com en la contribució a projectes de cooperació internacional.
Una crida oberta a la participació
Sant'Egidio recorda que, per fer possible un Nadal inclusiu i amb "un lloc més a taula", necessita voluntaris per a diferents tasques: preparatius, recollida de materials, organització del dinar i repartiment de regals. En aquest enllaç es poden trobar totes les vies de col·laboració, així com els tipus de donatius i regals més necessaris.
La Comunitat convida tothom qui vulgui ajudar a apropar-se aquest dissabte al punt informatiu de Sant Domènec, on voluntaris i membres de l'entitat oferiran tota la informació necessària per sumar-s'hi.