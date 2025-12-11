Afectacions de mobilitat al Centre Històric de Manresa per la Fira de Santa Llúcia

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat diverses afectacions a la mobilitat al Centre Històric amb motiu de la Fira de Santa Llúcia, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Les restriccions afectaran la plaça Major, la Baixada de la Seu i diversos carrers adjacents, i s'aplicaran des de divendres fins dilluns per garantir el bon funcionament de la fira i la seguretat dels visitants.
Canvis de trànsit i estacionament per a la fira
La primera afectació tindrà lloc dissabte 13 de desembre, de 6 del matí a 11 de la nit, quan es prohibirà l'estacionament i la circulació de vehicles a l'illa de vianants de la Baixada de la Seu per permetre la col·locació de les parades comercials. La plaça Major també quedarà tancada al trànsit tant dissabte com diumenge, de 9 del matí a 9 del vespre, coincidint amb la instal·lació de parades i la celebració d'activitats de la fira.
Tall de carrers i desviaments
Durant aquest horari, el trànsit pel carrer Sobrerroca es tallarà a l'alçada del control d'accés a l'illa de vianants de la plaça Major. Els vehicles seran desviats pel passatge Amics en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa. A més, no es podrà circular per carrers com Sobrerroca (des del passatge Amics), plaça Major, Cap del Rec, Baixada Pòpul, Sant Miquel i Sant Ignasi Malalt.
Prohibició d'estacionament fins dilluns
Pel que fa a l'estacionament autoritzat a la plaça Major, quedarà prohibit des de divendres 12 de desembre a les 7 del matí fins dilluns 15 de desembre a la 1 de la matinada. Aquesta mesura permetrà dur a terme amb comoditat totes les tasques de muntatge i desmuntatge de les parades de la Fira de Santa Llúcia, que tornarà a omplir el Centre Històric de visitants i activitat nadalenca.