L'Institut Lacetània fa prevenció del bullying amb la implicació activa de l'alumnat

L'Institut Lacetània de Manresa ha situat la convivència i la prevenció de la violència al centre del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC). Per aconseguir-ho, implica directament l'alumnat en la detecció i prevenció de casos d'assetjament escolar a través del projecte #aquiproubullying.
Aquest projecte garanteix que tot l'alumnat de tercer d'ESO rebi formació específica en convivència dins de l'horari lectiu. D'aquesta formació neixen equips de voluntaris que dinamitzen l'hora del pati i altres espais del centre, creant punts d'observació i intervenció primerenca per detectar i actuar davant de possibles situacions d'assetjament. Aquesta xarxa de suport entre iguals es manté de curs en curs: quan els alumnes de tercer passen a quart d'ESO, són ells qui formen els nous estudiants que agafen el relleu.
Des que es va posar en marxa el projecte, hi han participat 214 estudiants del centre, dels quals aproximadament 20 formen els equips per la convivència.
Pràctiques restauratives
A més, el centre ofereix, també a tercer d'ESO, l'assignatura optativa Pràctiques Restauratives, que forma l'alumnat en tècniques de diàleg i reparació del dany, amb l'objectiu de fomentar un clima escolar més just i respectuós. Des que es va començar a impartir l'assignatura, el curs 2019-2020 han s'han format al voltant de 420 alumnes, dels quals alguns han format part de l'equip de mediació.
Complementàriament, tots els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO disposen d'una hora setmanal d'Emocions i Convivència, un espai que es desenvolupa de manera progressiva segons l'edat i on es treballa l'educació socioemocional, els valors i la prevenció de situacions conflictives.