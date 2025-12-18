Súria obre una nova convocatòria d'arranjaments per millorar l'accessibilitat a les llars

L'Ajuntament de Súria ha obert la convocatòria d'enguany del programa d'arranjaments per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels domicilis de persones especialment vulnerables. La iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona i gestionada al municipi a través de l'àrea de Drets Socials, té com a objectiu garantir unes condicions mínimes d'habitabilitat i promoure l'autonomia personal. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el divendres 16 de gener.
Un programa per garantir seguretat i autonomia
El programa d'arranjaments vol donar resposta a situacions de vulnerabilitat que dificulten el dia a dia de determinats col·lectius dins de la llar. A través d'aquestes ajudes, es busca millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i funcionalitat dels habitatges, afavorint així la qualitat de vida i l'autonomia de les persones beneficiàries.
La convocatòria és oberta tant a habitatges de propietat com de lloguer situats al municipi de Súria, sempre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. Les actuacions subvencionables estan pensades per donar resposta a necessitats bàsiques i urgents que poden tenir un impacte directe en la salut i el benestar de les persones.
Persones destinatàries de les ajudes
Poden optar a aquestes subvencions dos grans col·lectius. D'una banda, les persones físiques a partir de 65 anys que estiguin empadronades a Súria amb una antiguitat mínima d'un any en el Padró Municipal d'Habitants. D'altra banda, les persones menors de 65 anys que tinguin necessitats especials relacionades amb la capacitat física o psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar, també amb una antiguitat mínima d'un any al padró municipal.
Amb aquesta definició de beneficiaris, el programa vol arribar a persones grans i a altres col·lectius que, per motius de salut o dependència, necessiten adaptar el seu habitatge per poder-hi viure amb seguretat i dignitat.
Actuacions que es poden subvencionar
Les intervencions incloses dins del programa corresponen a reformes bàsiques de la llar. Entre les actuacions subvencionables hi ha reparacions, petites obres no estructurals i la instal·lació d'ajuts tècnics que permetin millorar l'accessibilitat i reduir riscos dins l'habitatge.
Aquestes actuacions poden incloure, per exemple, millores en banys i cuines, adaptacions per facilitar la mobilitat o petites obres destinades a eliminar barreres arquitectòniques. L'objectiu és que les persones puguin desenvolupar les activitats quotidianes amb més seguretat i autonomia.
Procediment i finançament
Les subvencions s'atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord amb les bases reguladores del programa. Això implica que les sol·licituds seran valorades segons els criteris establerts i dins de la disponibilitat pressupostària.
El programa d'arranjaments és una iniciativa de la Diputació de Barcelona a la qual s'adhereix l'Ajuntament de Súria, que n'assumeix la gestió a través de l'àrea municipal de Drets Socials. La convocatòria d'aquesta nova edició va ser aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el passat 20 de novembre.
Informació i presentació de sol·licituds
Les persones interessades poden demanar més informació a les dependències de l'àrea municipal de Drets Socials, situades a la planta baixa de la Casa de la Vila. L'atenció es pot fer de manera presencial, en horari d'atenció al públic, o bé trucant al telèfon 93 868 28 00.
Les condicions de la sol·licitud i la documentació necessària es poden consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el divendres 16 de gener.