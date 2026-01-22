Diego Ocampo: «Els jugadors creuen en el què fan»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha valorat com a dolenta la defensa que han fet els seus jugadors a l'inici de partit contra el Neptunas Klaipeda. Aquesta mala dinàmica ha generat un sentiment de frustració a l'equip bagenc. A més, el Neptunas Klaipeda ho ha aprofitat per atacar molt bé. Al tercer quart ha continuat la mala defensa local i això ho han aprofitat els lituans per assolir disset punts al seu favor. Però la situació ha canviat quan el Baxi Manresa ha millorat en defensa. Llavors, a base de paciència i una bona circulació els bagencs s'han acostat fins al cara o creu final.
La jugada final era una de les opcions que Ocampo tenia pensada. "La clau ha estat la paciència que ha tingut el jugador", ha expressat el tècnic local.
Quan el Baxi Manresa perdia per 50-67 el més fàcil era que l'equip es deixés anar. Però "els jugadors creuen en el què fan. I el públic també ens ha ajudat. Si persisteixes acabes millorant". Els errors són un dels motius que també ajuden a millorar. Ocampo n'ha reconegut un quan al final del primer quart ha posat només jugadors alts per defensar un atac pensant que el partit es pararia i podria introduir alguna jugador que pogués remenar bé la pilota. Però la situació ha estat diferent i el gallec ha dit que aquesta decisió no la prendrà més.
El calendari no dona treva. Diumenge, hi ha un nou partit. Contra el Morabanc Andorra. A Ocampo li toca gestionar les càrregues de treball en una plantilla mancada d'efectius. El Baxi Manresa farà un entrenament suau aquest dijous i incrementarà després la càrrega de treball. Els entrenaments són molt importants per poder introduir els noms jugadors. Homes com Pauly Paulicap gairebé han jugat més que entrenat des de la seva arribada. L'entrenador dels bagencs també espera molta ajuda per part dels joves.
Finalment, Ocampo no ha volgut comentar res del deplorable arbitratge viscut al Nou Congost.
Gedimias Petrauskas destaca els errors dels seus jugadors al tram final
Gedimias Petrauskas, entrenador visitant, creu que el Neptunas Klaipeda ha fet una bona primera part però que no ha estat encertat al tram final. "Hem fallat molt", ha valorat. El lituà ha felicitat el Baxi Manresa pel seu triomf.