El Baxi Manresa vol rematar la setmana contra el Morabanc Andorra

El Baxi Manresa tanca una altra setmana amb doble compromís davant el Morabanc Andorra al Nou Congost (diumenge, 12.00h. TV3 i DAZN). Diego Ocampo haurà de gestionar l'estat físic d'una plantilla curta d'efectius del primer equip però que compta amb el reforç d'uns joves jugadors que estan a un gran nivell. Es tracta d'un partit vital a nivell de classificació entre dos equips separats per només dues victòries. En cas de triomf local, seria la setena de la temporada amb la primera volta acabada. Una xifra que va en la línia de la permanència que de partida es situa al voltant de les tretze victòries.
Eli Brooks i Álex Reyes són dubte de cara a diumenge. La decisió sobre la seva presència contra el Morabanc Andorra es prendrà després de l'entrenament de dissabte. Dani Pérez, Hugo Benítez i Agustín Ubal són baixes segures. Altres jugadors, com Retin Obasohan, tenen algunes sobrecàrregues com a conseqüència dels minuts acumulats. Malgrat usar els jugadors júniors, la plantilla del Baxi Manresa pateix sobrecàrregues i aquestes es noten més als jugadors exteriors. "Estem a l'equilibri de forçar a alguns jugadors o forçar-ne d'altres".
Diego Ocampo admet la importància que pot tenir el partit de cara a la classificació. Tot i que set victòries seria una bona xifra, el gallec prefereix centrar-se en la millora dels jugadors, que hi és, ja que aquesta millora farà evolucionar l'equip i aquest podrà competir millor. La preocupació actual d'Ocampo es basa en preparar l'equip perquè arribi en bones condicions a aquest cap de setmana i que "els que juguin que ho facin al màxim". El pla de partit passa per controlar el talent individual del Morabanc Andorra, saber atacar la defensa rival i anar bé al rebot. La classificació queda en segon terme per a Ocampo.
El Morabanc Andorra marca la línia de la salvació. L'equip de Joan Plaza va perdre de forma cruel la setmana passada contra el Breogan davant la seva afició amb un triple final de Francis Alonso. La desfeta confirmava una ratxa negativa de sis derrotes consecutives. Aquesta mala dinàmica no exclou un caràcter competitiu dels pirinencs. Les cinc darreres desfetes han estat per marges inferiors als deu punts. El Morabanc Andorra ha competit molt bé davant Real Madrid, Baskonia i València Basquet. Al Roig Arena, per citar només un exemple, els andorrans només perdien per quatre punts quan quedava un minut i mig per a la finalització del partit.
La situació a la taula del Morabanc Andorra contrasta amb el talent de molts dels seus jugadors. Plaza ha incorporat enguany cares conegudes com Rubén Guerrero, Yves Pons i Artem Pustovyi. També continuen a l'equip Rafa Luz, Kyle Kuric i Shannon Evans. El base nord-americà amb passaport de Guinea és el cervell de l'equip. Té una presència en pista de 27 minuts i reparteix 5,7 assistències per partit. És el tercer en aquest apartat estadístic. Al cantó negatiu, Evans és qui perd més pilotes en tota la competició amb una mitjana de 3,6. Plaza no podrà comptar amb el lesionat Xavier Castañeda.
Ocampo defineix el Morabanc Andorra com un equip "amb una gran activitat defensiva i són molt bons en el rebot en atac. I en atac, tenen jugadors com Evans i Kuric que generen punts per ells mateixos".
Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez i Ariadna Chueca són els arbitres designats per dirigir el partit.