El Baxi Manresa vol ser equip de vuitens de final aquest dimecres

El Baxi Manresa pot segellar la classificació per a la següent fase de l'Eurocup davant el Cluj-Napoca (dimecres, 20.45h. @3Cat) si aconsegueix derrotar el conjunt romanès. La igualtat que presenta el grup A obre un gran ventall de possibilitats ja que entre el segon classificat, el Bahcesehir, i el setè, l'Aris de Salònica, només hi ha tres victòries de diferència. Fins i tot, el Neptunas Klaipeda encara es manté amb vida ja que es troba a dos triomfs del cinquè lloc. Els duels directes que queden per disputar i la possibilitat de múltiples empats fa molt complicat fer càbales, però el triomf del Baxi Manresa contra el Cluj-Napoca significaria com a mínim una classificació pràcticament virtual. Moltes temporades deu victòries han estat suficients per avançar ronda a l'Eurocup. Un cop aconsegueixi la classificació, el següent objectiu del Baxi Manresa hauria de ser assolir el tercer o quart lloc del seu grup per poder jugar l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic com a local.
Després de gaudir del dilluns com a dia lliure, els jugadors del Baxi Manresa ha tornat a la feina amb l'objectiu de fer "bon entrenament i millorar dia a dia més enllà del rival amb qui juguem. És important aprofitar els entrenaments on tenim més efectius" ha expressat Marc Estany. L'equip bagenc no recuperarà més efectius de cara a l'enfrontament davant el Club-Napoca.
L'adjunt de Diego Ocampo agraeix jugar els partits decisius a casa "amb l'afició que t'empenta i que ens ajuda en els moments complicats. Als moments difícils sentim el seu suport i això ens dona molta força". Estany afegeix que el fet de no viatjar permet arribar als partits en millors condicions.
A la primera volta, el Club-Napoca es va imposar clarament al Baxi Manresa per un resultat final de 110-93. Aquesta anotació en contra és la més gran que han rebut els bagencs en tota la seva trajectòria europea. Eixugar aquests 17 punts en contra hauria de ser el segon objectiu del Baxi Manresa per tenir el punt de la discòrdia al seu favor en cas d'empat al final de la fase regular de l'Eurocup.
El rival del Baxi Manresa viu aquesta temporada una situació atípica. Enguany s'ha integrat a la Lliga Adriàtica que fins fa poc només jugaven equips de les repúbliques que van formar part de Iugoslàvia. La temporada passada ja s'hi va incorporar el Dubai. I aquesta temporada s'hi han unit el Viena i el propi Cluj-Napoca. Els romanesos són tercers a l'ABA però allunyats dels líders Partizan i Dubai.
Estany defineix el Cluj-Napoca com l'equip que juga "més ràpid de tota la competició. Tenen dos bases, Russell i Molinar, molt ràpids i basen el seu joc en la seva creació. I després tenen un bloc de jugadors especialment nord-americans que tenen molta qualitat ofensiva. Es passen molt bé la pilota i tenen molt clars els rols de cadascú".
Mehdi Difallah (França), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Marko Juras (Sèrbia) xiularan el partit.