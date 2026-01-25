Marcis Steinbergs igualarà Joan Creus en partits jugats en competició europea

Marcis Steinbergs viurà un dia històric si aquest dimecres juga contra el Cluj-Napoca. El letó sumarà 58 partits defensant la samarreta bagenca en competicions europees i atraparà Joan Creus. Per davant, només tindran Dani Pérez que malgrat la lesió que pateix continua sent el líder d'aquesta classificació amb 63 partits jugats.\r\n\r\nEl pivot bàltic va debutar en tornejos continentals la recordada temporada 2021/22 en què va participar en 15 dels 16 partits que va jugar el Baxi Manresa a la Basketball Champions League (BCL) i que va acabar disputant la final de la competició. La temporada següent, també a la BCL, va disputar la mateixa xifra de partits. Després d'un any fora d'Europa, els bagencs van tornar novament a la BCL i Steinbergs va jugar 12 partits el curs 2024/25. I finalment, aquesta temporada ha intervingut en les 15 jornades disputades de l'Eurocup. En total, 57 partits que en seran 58 si el jugador letó juga contra el Cluj-Napoca.\r\n\r\nAquestes xifres converteixen a Steinbergs en l'estranger amb més partits amb el conjunt bagenc. Això demostra la confiança que han tingut en la seva figura tant Pedro Martínez com Diego Ocampo. Des de la seva arribada al Nou Congost, Steinbergs només s'ha perdut un partit de competició europea. El segon jugador foraster amb més partits és Juan Pablo Vaulet amb 40.\r\n