El Baxi Manresa inicia una segona volta complicada al Nou Congost

L'alegria per la classificació per a la següent fase de l'Eurocup queda ja enrere. Com a molt ha de ser un reforç positiu, com diria Diego Ocampo, perquè el Baxi Manresa afronti amb garanties el partit contra l'Unicaja Màlaga (diumenge, 12.00h. DAZN). Davant els andalusos, els bagencs comencen una segona volta amb més partits a casa, un total de nou, però en què passaran pel Nou Congost set dels vuits equips que s'han classificat per a la Copa.
Hugo Benítez és la única baixa segura que té el Baxi Manresa. Eli Brooks, Dani Pérez i Agustín Ubal són dubte i no se sabrà si estaran disponibles dins després de l'entrenament de dissabte. El nord-americà va tenir un problema muscular després de jugar contra el Cluj-Napoca. No es tracta de cap recaiguda sinó d'un problema totalment diferent. Recuperar jugadors obligarà Ocampo a una gestió diferent de la plantilla. El tècnic adverteix que cada cas és diferent. "No és el mateix el què li passa a Brooks que surt una setmana i entra la següent que el cas de l'Ubal que tampoc volem que pari massa. I un altre cas és el de Pérez. Ha patit una lesió de llarga durada i és difícil que amb un o dos entrenaments estigui ja a punt per al partit". Les rotacions dins l'equip es faran durant els partits intentant donar menys minuts als jugadors més carregats.
Baxi Manresa i Unicaja arriben en unes condicions de desgast força similars ja que aquesta setmana tots dos han jugat competició europea. La única diferència és que els malaguenys han viatjat a Badalona en el trajecte més curt que han fet a nivell continental. Aquesta circumstància sempre la tenen en compte els equips a l'hora de planificar el següent partit. Sobre l'Unicaja Màlaga Ocampo n'explica que són un equip que "sempre es preparen per arribar bé. Ho han fet les altres temporades i ho fan aquesta. Arriben frescos als partits i és bona part del seu èxit".
Serà la segona visita de l'Unicaja Màlaga a Catalunya aquesta setmana després del partit que els andalusos van disputar a l'Olímpic de Badalona dimecres passat. Els d'Ibon Navarro van caure contra el Joventut en un partit marcat per la igualtat (71-66). En aquest partit, es va lesionar Alberto Díaz que es perdrà les properes tres o quatre setmanes de competició. A la Lliga Endesa, els malaguenys són sisens amb un total d'onze victòries i sis derrotes. A les darreres jornades, han estat capaços de guanyar al Roig Arena i d'imposar-se a un dels equips més en forma de la competició com és l'UCAM Múrcia. En l'aspecte estadístic, l'Unicaja Màlaga és el segon millor equip en assistències (18,88 per partit) just per davant del Baxi Manresa (18,53).
Des del club andalús alerten de les dificultats que sempre comporta jugar al Nou Congost i recorden un aspecte estadístic. Dels 44 enfrontaments entre els dos equips vint-i-quatre els ha guanyat el conjunt manresà i vint l'Unicaja Màlaga. El record del resultat de la temporada passada, triomf del Baxi Manresa per 109-69, és un altre avís que es fa des del Martín Carpena.
Ocampo destaca el poder en el rebot de l'Unicaja Màlaga. "Reboten molt bé tant en defensa com en atac amb jugadors molt físics. Tenen una idea molt clara de com ho han de fer i sortir ràpid. Quan tiren també van amb molta confiança. També tenen un gran nivell físic i de disciplina. És molt difícil igualar aquest nivell però hem de lluitar la transició defensiva i el rebot".
Martín Caballero, Alfonso Olivares i Rubén Sánchez Mohedas son els àrbitres desigants per dirigir el partit.