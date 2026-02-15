El Covisa Manresa goleja el CCR Castelldefels i es reenganxa a la permanència (5-0)

El Covisa Manresa ha sumat una victòria vital en la lluita per la permanència després d'imposar-se amb contundència al CCR Castelldefels per 5-0. Davant un rival que arribava amb sis punts d'avantatge, els manresans han ofert una actuació sòlida i efectiva que els permet situar-se a només tres punts de la salvació, que continua en mans del conjunt visitant.
Intensitat i encert des de l'inici
Conscients de la importància del duel, els del Pujolet han sortit amb un alt nivell d'intensitat. El CCR Castelldefels ha alternat defensa a mitja pista amb trams de pressió, però el Covisa Manresa ha sabut trobar espais i generar perill.
Als cinc minuts, Héctor Albadalejo ha obert el marcador. El debutant Bermusell ha ampliat l'avantatge al minut 14, confirmant un inici immillorable. Abans del descans, Albadalejo ha fet el tercer en una acció en què els àrbitres han concedit el gol en considerar que la pilota havia superat la línia. Amb el 3-0 s'ha arribat al descans.
Resistència amb un home menys i sentència final
La segona part ha començat amb un contratemps per als locals: Albadalejo ha estat expulsat amb vermella directa. Tot i jugar dos minuts en inferioritat, el Covisa Manresa ha resistit sense encaixar, un factor clau per mantenir el control del partit.
A deu minuts del final, el Castelldefels ha apostat pel porter jugador, però David Lozano ha aprofitat una recuperació per marcar el quart i Ambrós ha tancat el marcador amb el cinquè.
Amb aquest triomf, el Covisa Manresa es col·loca a tres punts de la permanència i afronta ara un duel decisiu a Lleida, rival que es troba a quatre punts i que pot marcar el futur immediat de l'equip.