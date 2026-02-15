El CE Manresa assalta Lleida i colidera el grup V amb el Badalona (0-2)

El CE Manresa ha aconseguit una victòria de prestigi al camp del Lleida Esportiu (0-2) que li permet continuar coliderant el grup V de Tercera RFEF, ara ja només acompanyats del Badalona, que ha vençut a Cornellà, que queda a tres punts de distància. Els manresans han resolt el partit a la segona meitat i han sumat la vuitena victòria lluny del Congost, mentre que Òscar Pulido ha igualat el registre de quatre partits consecutius sense encaixar gol en categoria professional.
Primera part de respecte mutu
El duel s'ha disputat en un escenari històric i davant un rival en horees baixes, però que acumulava quatre jornades sense conèixer la derrota. Durant els primers 45 minuts, tots dos equips s'han mostrat prudents, amb un joc tàctic i poques ocasions clares de gol. El marcador no s'ha mogut abans del descans.
Ezzarfani obre el camí
A la represa, el conjunt manresà ha fet un pas endavant. Al minut 64, Moha Ezzarfani ha trencat l'equilibri amb un gran xut que s'ha colat per l'escaire, impossible per al porter local. El gol ha reforçat la confiança dels visitants, que han continuat buscant la sentència.
Sis minuts després, al 70, Momoh ha culminat una gran jugada d'Aleix Díaz per establir el 0-2 definitiu. Amb el partit controlat, el Manresa ha sabut gestionar els minuts finals sense concessions.
Lideratge compartit i rècord a tocar
Amb aquest triomf, el CE Manresa comparteix lideratge amb el Badalona, que ha guanyat a Cornellà (2-4), i tots dos obren un marge de tres punts respecte als del Baix Llobregat. A més, Òscar Pulido suma quatre partits consecutius amb la porteria a zero, igualant un registre històric que s'havia donat cinc vegades en categoria professional. Si manté la imbatibilitat la propera jornada, establirà un nou rècord.