El Manresa CBF remunta el Robles Lleida i torna al camí del triomf (62-57)

El Manresa CBF ha recuperat aquest cap de setmana el camí de la victòria després d'imposar-se al Robles Lleida per 62-57 en un partit que s'ha decidit als darrers deu minuts. Després d'anar a remolc durant bona part del duel, les manresanes han reaccionat a temps per capgirar el marcador i deixar enrere la desfeta de fa quinze dies contra el Maristas Coruña.
Inici amb domini lleidatà
El conjunt visitant ha començat el partit amb més intensitat i encert. Les lleidatanes han marcat el ritme en els primers minuts i han tancat el primer quart amb avantatge (7-14), aprofitant les dificultats ofensives de les locals.
La dinàmica s'ha mantingut en el segon període. Tot i alguns intents de reacció del Manresa CBF, el Robles Lleida ha sabut gestionar la diferència i s'ha arribat al descans amb un 23-31 que obligava les manresanes a millorar en defensa i circulació de pilota.
Reacció progressiva i desenllaç decisiu
A la represa, les jugadores manresanes han fet un pas endavant. Amb més agressivitat defensiva i millor selecció de tir, han anat retallant diferències fins a situar el marcador en un ajustat 42-46 a falta de l'últim quart.
En els darrers deu minuts ha arribat la confirmació de la reacció. El Manresa CBF ha imposat el seu ritme, ha capgirat el resultat i ha gestionat amb serenitat els instants finals per segellar el 62-57 definitiu.
La jugadora més destacada ha estat Desirée Zafra, que ha completat una actuació molt completa amb 13 punts, 11 rebots, 3 assistències i 8 faltes rebudes, liderant l'equip en el moment clau del partit.