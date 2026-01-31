Massa líder per al Manresa CBF (37-67)

El Manresa CBF ha caigut amb contundència davant el líder Maristas Coruña per 37-67 en un partit decidit ja a la primera meitat. Les visitants han imposat el seu ritme des de l'inici i han tallat la dinàmica positiva de les manresanes, que acumulaven tres triomfs consecutius a la lliga.
El líder marca diferències des de l'inici
El Maristas Coruña ha sortit a la pista amb la clara intenció d'evitar qualsevol sorpresa i ja al primer quart ha obert una escletxa important en el marcador (6-15). La solidesa defensiva i l'efectivitat ofensiva de les gallegues han contrastat amb les dificultats del Manresa CBF per trobar bones situacions de tir.
Un descans que deixa el partit sentenciat
Abans d'arribar al descans, el conjunt visitant ha ampliat encara més l'avantatge fins al 10-35, aprofitant la manca d'encert de l'equip local. Aquest marge ha deixat el duel pràcticament decidit quan encara quedaven vint minuts per jugar.
Segona part més equilibrada
Amb tot resolt, el tercer i el quart quart han estat més igualats. El Manresa CBF ha millorat sensacions, però sense capacitat per reduir la diferència. A falta de deu minuts, el marcador reflectia un 24-50 que ja anticipava el desenllaç final, que acabaria sent de 37-67.
Queralt Ribera, la nota positiva
En l'aspecte individual, Queralt Ribera ha estat la jugadora més destacada del Manresa CBF amb 15 punts, mostrant un bon encert des de la línia de tres punts (5 de 8). Tot i la dura derrota, l'equip manresà es manté en la novena posició de la classificació, encara amb marge respecte a les places perilloses.