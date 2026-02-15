El CB Navàs s'imposa amb autoritat a la pista del Fricalva La Muela (61-100)

El CB Navàs Viscola ha sumat aquest dissabte una nova victòria contundent a la pista del Fricalva La Muela (61-100) en un duel que ha deixat encarrilat a la primera meitat. L'encert ofensiu dels bagencs, especialment en els dos primers quarts, ha marcat un partit que els permet mantenir-se en la segona posició del grup C-2 de Tercera FEB.
Superioritat des del salt inicial
El conjunt del Bages ha sortit decidit a imposar el seu ritme i ja al primer quart ha obert una escletxa significativa en el marcador (14-30). La intensitat defensiva i la fluïdesa en atac han desbordat el conjunt aragonès, que no ha trobat la manera de frenar l'allau visitant.
La dinàmica no ha canviat en el segon període. El Navàs ha continuat mostrant un joc coral i efectiu, ampliant diferències fins arribar al descans amb un clar 33-61 que deixava el partit pràcticament resolt.
Gestió del segon temps
A la represa, els bagencs han baixat lleugerament el ritme, però sense perdre el control del duel. El tercer quart s'ha tancat amb un 49-78 que mantenia una diferència còmoda per als visitants.
En els darrers deu minuts, el CB Navàs ha tornat a prémer l'accelerador per ampliar encara més l'avantatge fins al 61-100 final, confirmant una actuació molt sòlida tant en atac com en defensa.
Joc coral i lideratge estadístic
El triomf s'ha sustentat en el treball col·lectiu. Fins a set jugadors del conjunt bagenc han superat els deu punts de valoració individual, evidenciant la profunditat de la plantilla.
Entre les actuacions més destacades hi ha la de Fall, que ha signat 13 punts i 15 rebots, i la de Bataller, amb 18 punts, 2 rebots, 5 assistències i 3 recuperacions. Amb aquesta victòria, el CB Navàs Viscola consolida la seva bona dinàmica i es manté en la segona posició del grup C-2 de Tercera FEB.