L'Occident Manresa tanca la Minicopa amb una altra derrota (62-71)

L'Occident Manresa ha tancat la seva participació a la Minicopa amb una nova derrota, en aquesta ocasió contra l'Unicaja Màlaga. A diferència dels dos partits anteriors, l'equip entrenat per Dani Mestres ha competit contra el quadre andalús. Aquesta emoció entre els dos equips ha estat destacada per diversos aficionats que seguien el partit a través del Youtube de la Lliga Endesa criticant la diferència que hi va haver en els dos partits anteriors.
En aquesta ocasió, l'Occident Manresa ha començat dominant el partit i ha obtingut set punts al seu favor (11-4, minut 5). La reacció de l'Unicaja Màlaga ha estat contundent amb un parcial de 18-0 que els he permès prendre la davantera. Però els bagencs no s'han ensorrat i han aconseguit equilibrar el marcador a la mitja part amb una anotació molt repartida (37-37).
L'emoció ha seguit durant el tercer quart amb bagencs i malaguenys alternant-se al marcador. No ha estat fins el tram final del període que l'Occident Manresa s'ha quedat enrere (49-56). Tot i això, els bagencs no han defallit i han lluitat fins al final. A manca de poc més de dos minuts per a la finalització el marcador reflectia un 62-66 que ho deixava tot obert. Però el conjunt manresà ja no ha anotat cap més punt i l'Unicaja Màlaga ha guanyat el partit per 62-71.
Arnau Llobet, amb 19 punts, Sandro Rodríguez, amb 15, i Martí León, amb 13, han estat els màxims anotadors de l'Occident Manresa.
Els manresans acabaran la seva participació a la Lliga Endesa disputant el partit per al setè i vuitè lloc contra el Casademont Saragossa.