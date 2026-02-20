El CE Manresa defensarà lideratge contra el Tona en un partit especial per la Festa de la Llum

El CE Manresa rebrà aquest dissabte a les 4 de la tarda la UE Tona en un duel amb al·licients esportius i festius coincidint amb la Festa de la Llum. L'equip bagenc pot mantenir el lideratge del grup V de la Tercera RFEF, que comparteix actualment amb el CF Badalona.
El Manresa vol reforçar el lideratge davant un rival en bona dinàmica
En l'aspecte estrictament esportiu, els homes dirigits per Sergi Trullàs afronten un partit clau per continuar al capdavant de la classificació. El Tona arriba a la capital del Bages amb una temporada menys brillant que la passada, però amb una ratxa actual de set jornades sense conèixer la derrota, tot i haver sumat quatre empats en aquest període.
En el duel de la primera volta, els blanc-i-vermells es van imposar per 0 a 2 a Osona, un precedent que dona confiança als manresans per al partit d'aquest cap de setmana.
Festa prèvia amb protagonisme del futbol base i el nou enllumenat
La jornada començarà abans del partit. A 2/4 de 4 de la tarda es farà la Festa del Futbol Base i la inauguració del nou enllumenat, amb activitats pensades per a tots els públics.
Entre les propostes previstes hi haurà inflables, xocolatada, música, llums i una desfilada dels equips, en una tarda que vol convertir el partit en una cita esportiva i social dins el programa de la Festa de la Llum.