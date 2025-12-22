Més de 300 persones participaran al tradicional dinar de Nadal de Sant'Egidio a Manresa

El 25 de desembre, la Comunitat de Sant'Egidio organitzarà a Manresa el dinar de Nadal per a més de 300 persones, amb l'objectiu de recrear un ambient familiar per a ancians, infants, refugiats i persones en situació de vulnerabilitat. La iniciativa, oberta a tothom, promou la convivència entre cultures, religions i realitats socials diverses.
Un Nadal per a tothom
El dinar de Nadal tindrà lloc a la Casa de la Pau de la Comunitat de Sant'Egidio a partir de 2/4 de 2 del migdia. La trobada reunirà més de 300 participants, entre els quals hi haurà persones grans soles, famílies en dificultats, refugiats i persones sense sostre, amb l'objectiu de recrear l'ambient familiar que molts no tenen durant aquestes dates.
Segons la Comunitat de Sant'Egidio, "el dinar és una proposta de pau i fraternitat en un temps marcat per la guerra i els conflictes, i vol mostrar que la generositat i la convivència són possibles". L'acte segueix la tradició iniciada a Roma el 1982, quan es va celebrar el primer dinar amb 47 participants, i que actualment arriba a més de 250.000 persones en 70 països.
Una iniciativa basada en la solidaritat
L'esdeveniment compta amb la col·laboració de voluntaris que ofereixen el seu temps i esforç de manera desinteressada, i amb aportacions econòmiques de particulars que desitgen contribuir al projecte. Els interessats poden fer donatius a través del compte bancari ES74 2100 3000 1321 0293 1895 o mitjançant Bizum al codi 01704.
A Manresa, el dinar esdevé una gran festa de la generositat on persones de diverses religions, cultures i situacions socials se seuen a la mateixa taula, compartint menjar, converses i moments de companyia. Tal com va recordar el Papa Francesc, "es confon qui serveix i qui és servit, i el protagonista és l'abraçada".