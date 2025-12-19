El SAD de Manresa reparteix lots de Nadal a totes les persones ateses als domicilis

La Fundació Sant Andreu Salut i l'Ajuntament de Manresa han fet entrega d'un lot de Nadal a totes les persones usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) municipal. La iniciativa vol transmetre escalfor, reconeixement i acompanyament durant unes festes que, sovint, es viuen amb emocions intenses, especialment entre les persones en situació de més vulnerabilitat.
Un gest simbòlic per acompanyar durant les festes
Amb motiu de les festes nadalenques, totes les persones ateses pel Servei d'Atenció Domiciliària de Manresa han rebut un lot de Nadal amb productes típics d'aquestes dates. Es tracta d'un detall amb un fort component simbòlic, pensat per fer arribar una mostra de proximitat i calidesa a les llars on el SAD presta servei de manera habitual.
La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Fundació Sant Andreu Salut i l'Ajuntament de Manresa, que comparteixen una mirada centrada en la persona i en la importància del benestar emocional, especialment en moments assenyalats de l'any com el Nadal.
Treball conjunt per posar la persona al centre
Les dues institucions han treballat de manera coordinada per fer arribar aquest obsequi a tots els domicilis atesos pel servei municipal. L'objectiu ha estat garantir que cap persona quedi al marge d'aquest gest, independentment de la seva situació personal o familiar.
El lot inclou productes tradicionals de Nadal i ha estat preparat amb cura, tenint en compte les necessitats de les persones que el reben. Més enllà del contingut material, el valor principal de la iniciativa rau en el missatge que vol transmetre: acompanyament, reconeixement i presència institucional al costat de les persones ateses.
Nadal, emocions i acompanyament
Les festes nadalenques poden ser un període d'alegria, però també de soledat o enyor per a moltes persones, especialment aquelles que reben atenció domiciliària. En aquest context, el repartiment dels lots esdevé una eina per reforçar el vincle humà i fer visible que el servei va més enllà de l'atenció estrictament assistencial.
Fundació Sant Andreu Salut i Ajuntament de Manresa destaquen que accions com aquesta formen part d'una atenció integral, que no només té en compte les necessitats físiques, sinó també l'acompanyament emocional i social de les persones.
Reconeixement als professionals del servei
Les dues institucions han volgut agrair la implicació i dedicació dels professionals del Servei d'Atenció Domiciliària, que han fet possible que els lots arribessin a totes les cases. La seva tasca quotidiana és clau per garantir una atenció de qualitat i propera, arrelada al territori i adaptada a les necessitats de cada persona.