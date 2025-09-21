Les fortes tempestes deixen més de 100 litres a Montserrat

Montserrat s'ha convertit aquest diumenge a la tarda en un dels punts més afectats per l'episodi de tempestes intenses que ha sacsejat diverses comarques catalanes. Les pluges torrencials han obligat els Bombers de la Generalitat a fer una seixantena de serveis, sobretot a la zona del massís, i a coordinar diverses evacuacions d'excursionistes i viatgers atrapats.
Cinc dotacions dels Bombers han actuat per evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan, després que el servei quedés interromput per obstacles a la via. Els viatgers, que es troben en bon estat, han estat recollits amb vehicles pel camí cap al mirador, inaccessible per a transport privat. Paral·lelament, tres grups més d'excursionistes -14 persones al camí de Sant Benet, 9 a la Santa Cova i 5 al Bruc- han hagut de demanar ajuda i continuaven pendents d'evacuació al vespre, acompanyats per efectius de Bombers.
La caiguda d'arbres i esllavissades també ha afectat el transport ferroviari a la zona. La línia R5 Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha quedat interrompuda entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Un tren amb una seixantena de passatgers, inclosos nens i nadons, ha quedat aturat a Castellbell i el Vilar des de les 17.27 h. Per seguretat, els Bombers han decidit no evacuar-los sota la pluja intensa i han optat per retirar els obstacles amb urgència per restablir el servei.
Protecció Civil ha fet una crida a la prudència i ha recordat que l'episodi encara podia empitjorar durant la nit. "El que sembla una situació segura es pot complicar molt ràpidament", ha advertit el cap de guàrdia dels Bombers, José Luis López. Des de l'òrgan de coordinació Cecat, Montse Font ha afegit que algunes masies de la Catalunya Central podrien haver quedat aïllades temporalment per esllavissades i ha garantit que rebran assistència tan aviat com sigui possible.
L'emergència ha posat de nou Montserrat al centre de les afectacions, mostrant la vulnerabilitat de la zona davant fenòmens meteorològics extrems i posant a prova els dispositius de seguretat i evacuació. Tot i la magnitud de l'episodi, no s'han registrat ferits greus i les actuacions continuen per garantir el retorn segur de totes les persones atrapades i el restabliment dels serveis afectats.