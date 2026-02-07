El Covisa Manresa rescata un punt a Canet després d'un partit intens

El Covisa Manresa ha sumat un punt en la seva visita al Municipal de Canet de Mar després d'empatar a tres gols en un partit molt exigent. Els manresans han signat una gran primera meitat, amb avantatges clars al marcador, però el cansament i la falta de rotacions han impedit defensar el triomf en una pista complicada i amb baixes importants.
Bon inici del Manresa i avantatge al descans
El partit ha començat amb un ritme alt i amb alternatives per als dos equips, tot i que sense un excés d'ocasions clares. El Covisa Manresa ha sabut aprofitar millor els seus moments i ha colpejat primer al minut 13, quan Héctor ha culminat una acció al segon pal per fer el 0-1.
Els manresans han continuat sòlids, ben ordenats al darrere i buscant sortir amb transicions ràpides. Al minut 19, Aaron ha ampliat diferències aprofitant el rebot d'un xut de Checa que s'havia estavellat al pal, situant el 0-2 al marcador i donant tranquil·litat als visitants.
Reaccions ràpides i gols abans del descans
El Canet no ha trigat a reaccionar i, al minut 25, Adrià Bosch ha retallat diferències amb l'1-2. Tot just un minut després, però, el juvenil Morros ha tornat a ampliar l'avantatge per al Covisa Manresa amb el 1-3, culminant una bona acció ofensiva.
Amb aquest resultat i amb la sensació de control del joc, els manresans han marxat al descans còmodes, executant amb encert el pla de partit i neutralitzant l'empenta local.
El Canet fa un pas endavant a la segona part
A la represa, el conjunt local ha incrementat la intensitat i ha posat una marxa més al joc. El Manresa ha començat a notar el desgast físic i la poca rotació a la banqueta, fet que ha donat ales al Canet.
Al minut 30, Donadeu ha fet el 2-3 i ha tornat a posar el partit en un escenari obert. La pressió local s'ha mantingut i, a quatre minuts per al final, el mateix Donadeu ha signat el 3-3, culminant la remuntada i deixant el duel completament igualat.
Un final amb ocasions però sense premi
Els darrers minuts han estat marcats per la tensió i les faltes. El Covisa Manresa ha arribat ràpidament al bonus, acumulant cinc faltes quan encara restaven deu minuts de joc, fet que ha condicionat la defensa manresana.
Tot i això, els visitants han disposat d'una superioritat numèrica en els últims dos minuts de partit que els ha permès buscar el gol de la victòria. Malgrat les ocasions generades, l'encert ha faltat en els instants finals i el marcador ja no s'ha mogut.
Punt de mèrit en una pista exigent
L'empat deixa un punt valuós per al Covisa Manresa, que ha competit amb personalitat en una de les pistes més complicades de la categoria i amb absències destacades. Tot i la sensació agredolça per no haver pogut conservar l'avantatge, el conjunt manresà ha ofert una bona imatge i ha demostrat capacitat per plantar cara a qualsevol rival fora de casa.