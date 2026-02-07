El CB Navàs espera al final per decidir contra l'Esparreguera (77-59)

No ha estat fins al darrer quart que el CB Navàs Viscola no ha decidit el partit contra el Tenea CB Esparreguera, 77-59. Abans, els avantatges sempre han afavorit als locals, però mai amb diferències determinants. Amb aquesta victòria, els navassencs en sumen set de seguides i continuen la persecució del TQ CB Prat, que tampoc no falla.\r\n\r\nEls bagencs han començat dominant el marcador però per marges estrets. Al final del primer quart, el resultat era de 28-22, un avantatge que s'ha ampliat fins al 45-36 al descans. Tornant de vestidors, però, els del Baix Llobregat han tornat al partit i han reduït el desavantatge fins a un 54-51 que tornava a igualar les possibilitats de victòria.\r\n\r\nA l'últim quart, el CB Navàs ha premut l'accelerador i no ha donat marge per a la sorpresa per deixar el resultat final de 77-59.\r\n\r\nFall ha estat el millor jugador bagenc amb 11 punts, 11 rebots i, atenció, 7 taps.\r\n\r\n\r\n\tEstadístiques del partit\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n